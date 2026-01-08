Hậu "Pháo" nói lý do bán Phúc Sơn cho ông Nguyễn Duy Kiên

Sáng 8/1, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục phần tranh luận.

Đảm bảo quyền lợi khách hàng

Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày Tập đoàn Phúc Sơn có trụ sở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Đây cũng là nơi bị cáo và gia đình sinh sống nhiều năm qua.

Hậu khai, trong hơn 20 năm điều hành Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo không nợ bất cứ một khoản tín dụng nào nên không nghĩ mình có hành vi nào lừa đảo, lừa dối, hay gây bất lợi cho khách hàng.

"Tập đoàn Phúc Sơn 100% do tôi điều hành, không có bất cứ ai tham gia điều hành cùng. Bởi vậy khi bị cáo bị bắt giam mọi thứ đã hoàn toàn bất lực.

Quá trình điều tra và bị bắt giam, bị cáo bảo rằng có chết cũng bảo vệ khách hàng, tôi sẽ bán hết không còn gì để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng", Nguyễn Văn Hậu trình bày và kính mong các khách hàng thông cảm. Bởi bản thân bị cáo không có ý định, mục đích lừa đảo khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Trần Tung).

Đồng thời, bị cáo tôn trọng các quyết định điều tra, truy tố và cáo trạng đã công bố tại phiên tòa.

Sau khi bị cáo bị bắt Tập đoàn Phúc Sơn đã suy yếu rõ rệt. Trước đây, tập đoàn có gần 400 cán bộ nhưng đến nay chỉ còn gần 30 người.

"Nhìn vào bức tranh Phúc Sơn tan hoang như thế với trách nhiệm người đứng đầu tôi không thể làm gì được.

Song khi có khách hàng vào thăm tôi vẫn khẳng định sẽ bán không còn gì để không làm ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng. Đây là khẳng định của tôi đến tất cả khách hàng cho đến lúc chết tôi vẫn sống như vậy. Đây là chân lý sống của tôi", cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn phân trần.

Có 2-3 đối tác mong muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn?

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, quá trình tại trại giam có 2-3 đối tác đến gặp với mong muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn. Song có đối tác không đủ năng lực, có đối tác lại cố tình giở chiêu trò.

Qua tiếp xúc với các đối tác, bị cáo nhận thấy ông Nguyễn Duy Kiên là người có tâm, trách nhiệm, đủ năng lực để tiếp nhận Tập đoàn Phúc Sơn.

Điều kiện kiên quyết để bị cáo trao đổi với ông Nguyễn Duy Kiên là đảm bảo quyền lợi khách hàng, "lấy cái tình làm chủ đạo xuyên suốt" và đúng quy định pháp luật.

Do vướng 2 vụ án ở 2 cơ quan điều tra khác nhau nên Hậu đã ủy quyền cho ông Kiên làm việc với Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tại dự án này.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, Tập đoàn Phúc Sơn có gần 10 dự án đang triển khai, thực hiện với gần 3.000 khách hàng chứ không chỉ một dự án tại sân bay Nha Trang.

"Bị cáo mong khách hàng tiếp tục bắt tay với anh Nguyễn Duy Kiên.

Gần 5 tháng đàm phán với anh Kiên, bị cáo thấy anh là người có tâm, có trách nhiệm và sẽ thực hiện ý nguyện của tôi đến cùng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng", Hậu trình bày.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trần Tung).

Trong gần 10 phút tự bào chữa cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhiều lần khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng và "lấy cái tình làm chủ đạo xuyên suốt" trong quá trình giải quyết vụ án.

Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Hậu ngậm ngùi bộc bạch, trong trại giam khi nghe đến những con số thiệt hại mà bão số 12, 13 gây ra cho Nam Trung Bộ hồi cuối năm 2025, bị cáo vô cùng đau xót bởi đã có nhiều năm sinh sống tại đây.

"Những ngày qua nước mình thăn thắt

Lòng vẫn đau nghĩ đến khách hàng,...

Chẳng làm gì giúp đỡ được dân", cựu Chủ tịch Tập đoàn khóc nghẹn đọc đoạn thơ được sáng tác trong trại giam.

Hậu cho biết, ước mơ trong hơn 30 năm qua là phấn đấu xây dựng 15.000 căn nhà cho người nghèo nhưng chưa thực hiện được đã bị bắt. Bị cáo tự nhủ sau khi chấp hành xong hình phạt, trở về quê hương sẽ bán tất cả gia sản còn lại để có thể thực hiện được ước mơ này.

Cuối phần tự bào chữa, Nguyễn Văn Hậu nhắn nhủ mọi công dân cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật dù ở bất kỳ đâu.

Sáng 8/1, phiên xét xử đã kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghỉ nghị án.

Đứng trước bục khai báo, nhiều bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và kính mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình, là công dân có ích cho xã hội.

"Qua phiên toà bản thân nhận thức rõ hơn sai phạm của mình trong việc giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang. Bị cáo đã có 43 năm phục vụ trong quân đội, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó có 7 năm là hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân cũng luôn hoàn thành tốt trách nhiệm, chí công vô tư", cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân nói lời sau cùng.

Vướng vòng lao lý khi tuổi đã cao, sức yếu, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sống những ngày tháng cuối đời bên gia đình.

Sau khi bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết, sẽ tuyên án vào sáng 10/1.