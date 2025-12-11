VĐV Thái Lan lập kỷ lục SEA Games ở cự ly chạy 100m nam

Trong lượt chạy vòng loại môn điền kinh cự ly 100m nam SEA Games 33 diễn ra tại SVĐ Quốc gia Supachalasai ngày 11/12, VĐV Puripol Boonson đã lập nên cột mốc lịch sử cho điền kinh Đông Nam Á khi về đích với thời gian 9,94 giây.

Thành tích này không chỉ phá kỷ lục cá nhân của anh, mà còn giúp chân chạy 19 tuổi trở thành VĐV đầu tiên của khu vực chinh phục mốc dưới 10 giây ở nội dung 100m.

VĐV Puripol Boonson lập kỷ lục SEA Games ở vòng loại cự ly 100m nam và sau đó giành HCV ở vòng chung kết (Ảnh: Thairath).

Kỷ lục SEA Games trước đó ở cự ly chạy 100m nam thuộc về huyền thoại người Indonesia, Suryo Agung Wibowo, người từng đạt mốc 10,17 giây tại SEA Games 2009 ở Lào.

Thành tích 9,94 giây cũng giúp Puripol trở thành VĐV chạy bộ người Thái Lan đầu tiên trong lịch sử đạt thành tích dưới 10 giây ở cự ly chạy 100m.

Đáng chú ý, ở vòng chung kết, Puripol tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc, cán đích đầu tiên với thời gian 10,00 giây, giành HCV SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp, sau chiến thắng ở SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam.

Huy chương bạc thuộc về VĐV Muhammad Sori Lalu (Indonesia) với thời gian 10,25 giây, và huy chương đồng thuộc về Muhammad Rosli Danish Iftikha (Malaysia) với thời gian 10,26 giây.

Kỷ lục chạy 100m nam ở châu Á hiện vẫn thuộc về Su Bingtian của Trung Quốc với mốc 9,83 giây, được thiết lập vào năm 2021. Huyền thoại Usain Bolt vẫn là người giữ chuẩn thành tích cao nhất thế giới khi chạy 9,58 giây từ năm 2009, một dấu mốc chưa ai có thể vượt qua.