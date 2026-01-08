Thắng đậm Bilbao, Barcelona tiến vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay diễn ra ở Saudi Arabia và Barcellona được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đối đầu Athletic Bilbao, Barcelona không để Yamal đá chính và sử dụng các tiền đạo Raphinha, Fermin Lopez, Bardghji, Torres.

Barcelona áp đảo hoàn toàn trước Bilbao (Ảnh: Reuters).

Với hàng loạt các ngôi sao tấn công trong đội hình, đoàn quân HLV Flick hoàn toàn áp đảo đối phương, làm chủ hoàn toàn thế trận khiến Bilbao phải lùi đội hình về phòng ngự.

Sức ép của Barcelona được cụ thể hóa ở phút 22, Fermin Lopez kiến tạo thuận lợi để Ferran Torres mở tỷ số trận đấu. Chỉ 8 phút sau, chính Fermin Lopez nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barcelona sau pha dứt điểm quyết đoán.

Fermin Lopez tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 34 nhờ khả năng kiến tạo thiên tài. Lần này, ngôi sao người Tây Ban Nha chọc khe để Bardghji lập công. Tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho Barcelona ở phút 38 khi Raphinha thực hiện cú đá đầy uy lực đánh bại thủ môn Unai Simon.

Dẫn trước 4 bàn khá dễ dàng ở hiệp 1, Barcelona chơi ung dung trong hiệp hai. Trong khi đó, Athletic Bilbao dù rất nỗ lực nhưng họ gần như không có cơ hội tiếp cận cầu môn của thủ thành Joan Garcia.

Barcelona ghi tên mình vào chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha 2026 (Ảnh: Reuters).

CLB xứ Basque nhanh chóng bị đẩy về phòng ngự bên sân nhà và Barcelona tiếp tục áp đảo. Ngay đầu hiệp 2, Raphinha hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỷ số lên 5-0 cho CLB xứ Catalonia.

Ở cuối trận, Barcelona chủ động chơi chậm để bảo toàn chiến thắng 5-0 trước Athletic Bilbao. Đoàn quân HLV Hansi Flick tiến vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha và họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu bán kết Real Madrid - Atletico diễn ra vào sáng 9/1.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin Lopez, Bardghji, Torres.

Bàn thắng: Torres (22'), Lopez (30'), Bardghji (34'), Raphinha (38', 53').

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Boiro, Jauregizar, Mora, Berenguer, Sancet, Navarro, Inaki Williams.