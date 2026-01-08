Sesko lập cú đúp, Man Utd đánh rơi chiến thắng trước Burnley

Man Utd khởi đầu kỷ nguyên hậu Ruben Amorim đầy thất vọng khi để Burnley cầm hòa 2-2 vào rạng sáng 8/1 tại sân vận động Turf Moor, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng tại giải Ngoại hạng Anh lên con số 4 trong 6 vòng đấu gần nhất.

Trước trận đấu, mọi sự chú ý đổ dồn vào quyết định sa thải Amorim của Man Utd. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Darren Fletcher, kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn phải nhận bàn thua sớm đầy bẽ bàng trước một Burnley đã 11 trận liền không thắng.

Bàn thua đến từ một tình huống may rủi khi quả tạt của Bashir Humphreys chạm chân Ayden Heaven đổi hướng, bay vào góc xa khung thành ở phút 11. Phản ứng của Man Utd khá nhạt nhòa, dù Bruno Fernandes đã có đường treo bóng chuẩn xác để Benjamin Sesko đánh đầu, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Martin Dubravka.

Man Utd nhập cuộc đầy khó khăn trên sân của Burnley (Ảnh: Getty).

Man Utd tưởng như đã có bàn gỡ ngay sau đó khi cú đánh đầu của Matheus Cunha nhưng bị Humphreys lăn xả cản phá ngay trên vạch vôi. Từ quả phạt góc, Lisandro Martinez dứt điểm tung lưới Burnley, nhưng bàn thắng nhanh chóng bị từ chối do lỗi với Kyle Walker, khiến Fletcher vô cùng tức giận.

Trước khi hiệp một khép lại, Man Utd hoàn toàn áp đảo và hai lần tiến sát bàn gỡ nhưng đều không thành, pha đánh đầu của Sesko buộc thủ thành Dubravka phải bay người cản phá, và cú sút của Manuel Ugarte đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cảm giác bàn thắng đến với Man Utd chỉ còn là vấn đề thời gian, và điều đó đã xảy ra năm phút sau giờ nghỉ. Đường chuyền tinh tế của Fernandes được Sesko dứt điểm gọn gàng vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Những đợt tấn công dồn dập tiếp tục trút xuống khung thành Burnley đầu hiệp hai, với cú sút dội cột dọc của Fernandes, trước khi Heaven đánh đầu ra ngoài từ cự ly chỉ sáu mét. Áp lực không ngừng ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng ở mốc 60 phút thi đấu, khi Sesko băng cắt ở cột gần và dứt điểm chuẩn xác, hoàn tất đường căng ngang của Patrick Dorgu.

Sesko ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Burnley (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đúng "chất" Man Utd, họ nhanh chóng để đối thủ gỡ hòa khi cầu thủ vào sân thay người Jaidon Anthony cứa lòng chân trái đẹp mắt từ rìa vòng cấm ở phút 66. Ở những phút cuối, Man Utd vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm, với tình huống cầu thủ trẻ Shea Lacey sút dội xà ngang, trước khi thêm một cú sút xa khác của anh đi chệch khung thành.

Chung cuộc, Man Utd đành chấp nhận một điểm, kết quả không giúp ích nhiều cho hy vọng top 4 của họ, trong khi Burnley cũng chỉ kéo dài chuỗi không thắng lên con số 12 trận.