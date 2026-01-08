Tổng thống Trump muốn Mỹ chi 1.500 tỷ USD xây dựng "quân đội như mơ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Politico).

“Tôi đã quyết định rằng, vì lợi ích của đất nước chúng ta, đặc biệt trong những thời điểm vô cùng bất ổn và nguy hiểm như hiện nay, ngân sách quân sự cho năm 2027 không nên là 1.000 tỷ USD, mà phải là 1.500 tỷ USD”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng Truth Social ngày 7/1.

Ông viết thêm: “Điều này sẽ cho phép chúng ta xây dựng quân đội như mơ mà chúng ta từ lâu đã xứng đáng có được và, quan trọng hơn, sẽ giúp chúng ta được an toàn và bảo đảm, bất kể đối thủ là ai”.

Ngân sách quốc phòng năm 2026 của Mỹ đã tăng 13% so với năm trước, lên mức gần 1.000 tỷ USD.

Ông Trump cho biết chính sách thuế quan của ông sẽ cho phép Mỹ “dễ dàng đạt được con số 1.500 tỷ USD”.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này vào cuối tuần trước.

Nhà Trắng cũng phát tín hiệu rằng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đang “thảo luận một loạt các phương án” để giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó không loại trừ biện pháp quân sự.