Bỗng phát hiện căn bệnh ung thư quái ác sau khi nghẹt mũi và đau răng

Phát hiện căn bệnh ác tính sau cơn đau răng bất thường

3 tháng trước, chị S. (41 tuổi) xuất hiện tình trạng nghẹt mũi, chảy máu mũi kèm chảy máu chân răng. Tưởng chỉ là triệu chứng của viêm xoang, đau răng hay viêm nha chu thông thường, người phụ nữ chỉ uống thuốc giảm đau.

Nhưng tình trạng này kéo dài không thuyên giảm. Cho đến khi phần mặt bên trái sưng đau dữ dội và biến dạng hoàn toàn, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để điều trị.

Các chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, nội soi tai mũi họng cho thấy, chị S. có khối u xuất phát từ xoang hàm - sàng trái, lan xuống khẩu cái, hố chân bướm hàm và vùng dưới thái dương trái.

Khối u với kích thước lớn có thể nhận thấy dễ dàng trên phim chụp cộng hưởng từ MRI (Ảnh: BVCC).

Kết quả sinh thiết mẫu mô từ hốc mũi và răng ghi nhận tổn thương phù hợp với Carcinoma tế bào gai không sừng hoá (ung thư xoang hàm). Trước tính chất phức tạp của khối u ác tính và nguy cơ xâm lấn lan rộng, ê-kíp Tai Mũi Họng đã tiến hành hội chẩn cùng đội ngũ bác sĩ Ung bướu của bệnh viện.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện mức độ tổn thương và kết quả giải phẫu bệnh, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u và nạo vét các hạch cổ nghi ngờ di căn.

ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh, Phụ trách khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, khối u của bệnh nhân không còn nằm giới hạn trong xoang mũi mà đã lan sâu đến nhiều khu vực giải phẫu quan trọng như khẩu cái (trần miệng), vùng sàn sọ và hố chân bướm hàm.

“Đây là một dạng ung thư tiến triển âm thầm, rất dễ bỏ qua ở giai đoạn đầu và hiện tại đã có dấu hiệu lan rộng. So với các trường hợp ung thư vùng đầu - mặt - cổ thường gặp khác như ung thư khoang miệng hay thanh quản (dễ tiếp cận, phát hiện sớm), trường hợp của chị S. phức tạp hơn nhiều”, bác sĩ Vinh nhận định.

Cấu trúc xoang hàm (Ảnh: BVCC).

Ca phẫu thuật phức tạp, 3 giai đoạn trong 5 giờ

Sau khi tiên lượng kỹ lưỡng tình hình, ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh cùng ê-kíp thống nhất tiến hành ca phẫu thuật phức tạp nhằm loại bỏ khối u, tái tạo vùng mặt và giảm nguy cơ tái phát.

Ca phẫu thuật được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là nạo vét hạch cổ. Ê-kíp tiến hành loại bỏ các hạch bạch huyết tại các nhóm 1-2-3 cùng một bên với khối u nguyên phát ở vùng cổ.

Giai đoạn 2 là loại bỏ khối u. Ê-kíp tiến hành rạch da vùng mặt trái từ môi trên đến cạnh mũi và dưới mi mắt để tiếp cận khối u nằm sâu bên trong. Sau khi bóc tách, khối u được xác nhận đã xâm lấn nhiều cấu trúc quan trọng như xương hàm trên, xương khẩu cái, cơ chân bướm hàm và vách mũi xoang.

Giai đoạn cuối cùng là tái tạo vùng mặt. Ê-kíp phẫu thuật lấy vạt cơ thái dương xoay xuống để tái tạo mặt ngoài và mặt dưới xoang hàm, đồng thời lấy mô mỡ từ vùng bụng dưới bên trái để lấp các vùng bị thiếu hụt mô sau khi lấy vạt cơ, hỗ trợ phục hồi mô và giữ thẩm mỹ cho người bệnh.

Các bước cầm máu, đặt dẫn lưu dịch mổ ra ngoài hay đặt ống thông dạ dày để nuôi ăn cho người bệnh được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo an toàn và điều kiện hồi phục tối đa cho người bệnh sau mổ.

ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh trong ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ loại bỏ khối u (Ảnh: BVCC).

Trải qua gần 5 giờ phẫu thuật, khối u được loại bỏ hoàn toàn, các vùng bị xâm lấn được tái tạo thành công. Chị S. sau mổ có sức khỏe ổn định, không xảy ra các biến chứng nguy hiểm và xuất viện chỉ sau 1 tuần điều trị.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gai - một dạng ung thư có đặc điểm phát triển nhanh và dễ lan rộng. Vì vậy, chị S. sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị bổ sung bằng các phương pháp phối hợp, giúp tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại và ngăn ngừa nguy cơ tái phát.

Không nên chủ quan khi đau hàm, nghẹt mũi kéo dài

ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh khuyến cáo, người bệnh nên cảnh giác khi liên tục cảm thấy sưng đau, biến dạng vùng hàm mặt, chảy máu ở răng, răng rụng hoặc lung lay không rõ nguyên nhân, khó há miệng, nuốt đau… Đó có thể là các dấu hiệu của ung thư xoang hàm.

“Người bệnh nên thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng như: Khối u xâm lấn các vùng lân cận gây rối loạn chức năng ăn - nói - thở; tăng nguy cơ viêm màng não hoặc áp xe não; nguy cơ di căn hạch cổ hoặc di căn xa đến xương, phổi…

Ngoài ra, người bệnh nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng xử lý chuyên sâu các ca ung thư vùng đầu - mặt - cổ phức tạp với độ thẩm mỹ cao, giúp giảm thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống”, bác sĩ Vinh nhấn mạnh.