Đức ra điều kiện để viện trợ kinh tế, giúp Ukraine tái thiết

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine phải tạo ra những điều kiện khuyến khích nam thanh niên của mình ở lại trong nước, thay vì rời bỏ quê hương để sang Tây Âu.

Ông Merz đưa ra tuyên bố này khi đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Liên minh sẵn sàng hành động ở Paris.

Cũng tại đây, Anh và Pháp thông báo kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine “trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình” với Nga, bất chấp việc Moscow đã kiên quyết loại trừ khả năng bất kỳ lực lượng NATO nào được triển khai tại quốc gia Đông Âu.

Theo Thủ tướng Đức, việc tái thiết Ukraine và cung cấp các bảo đảm an ninh là 2 vấn đề không thể tách rời. Chỉ một Ukraine có nền kinh tế vững mạnh mới có thể tạo ra năng lực răn đe đáng tin cậy đối với Moscow sau khi xung đột được giải quyết, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết các nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây có “những kỳ vọng nhất định” mà Kiev cần đáp ứng để đổi lấy viện trợ kinh tế và sự hỗ trợ trong công cuộc tái thiết.

“Ukraine phải bảo đảm rằng các nam thanh niên của mình có thể tìm được những công việc tử tế ngay tại đất nước họ, thay vì sang Đức, Ba Lan hay Pháp… và tôi cho rằng đây là một kỳ vọng mà Ukraine có thể và sẽ đáp ứng”, ông Merz nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức từ chối suy đoán về thời điểm có thể đạt được một giải pháp ngoại giao, nói rằng “không ai hôm nay có thể nói liệu súng đạn ở Ukraine sẽ im tiếng trong 6 tuần hay 6 tháng nữa”.

Sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã cấm hầu hết nam giới trưởng thành rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, các quy định này đã được nới lỏng đối với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 22 vào tháng 8 năm ngoái.

Diễn biến này đã dẫn tới việc gần 100.000 thanh niên rời khỏi Ukraine trong vài tháng. Việc trao cho giới trẻ nhiều tự do hơn để ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ khuyến khích họ trở về và tự nguyện nhập ngũ sau này khi đủ tuổi.

Ngoài ra, việc nới lỏng cũng nhằm ngăn các gia đình đưa con trai vị thành niên ra nước ngoài trước khi đủ 18 tuổi để tránh nghĩa vụ quân sự trong tương lai, điều mà ông Zelensky cảnh báo hồi tháng 8/2025 là đang “cắt đứt mối liên hệ giữa giới trẻ Ukraine và đất nước của họ".

Chiến dịch tuyển quân của Kiev ngày càng trở nên thách thức trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến. Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng trốn nghĩa vụ trên diện rộng, phá các đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài.

Tháng trước, Ukraine thừa nhận sai lầm lớn nhất của nước này là chiến dịch truyền thông hoàn toàn không thành công, đã khiến vấn đề huy động trở nên căng thẳng.

Ukraine cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cải tổ để đối phó với tình trạng này. Đầu năm ngoái, Ukraine tuyên bố tạo cơ chế đặc biệt để tuyển người 18-24 tuổi nhập ngũ với "nhiều lợi ích, mức lương cao" và thời hạn một năm.