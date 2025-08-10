Khoảnh khắc ấn tượng ngày CLB Công an Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia

Bước vào trận tranh Siêu Cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 9/8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) mang theo quyết tâm cao độ, không chỉ hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cúp vô địch danh giá đầu mùa, mà còn coi đây là cơ hội đặc biệt để tri ân và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Tinh thần quyết tâm ấy đã được đội bóng áo đỏ duy trì xuyên suốt phần lớn thời gian thi đấu, để rồi kết thúc bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước CLB Nam Định, qua đó giành Siêu Cúp Quốc gia và hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu quốc nội.

CAHN không chỉ giữ chân thành công nhiều gương mặt sáng giá đã góp công lớn vào chức vô địch mùa trước, mà còn bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng.

Những bản hợp đồng mới này không chỉ mang đến sức cạnh tranh cho đội hình chính, mà còn tạo thêm chiều sâu lực lượng, giúp đội bóng áo đỏ đủ sức chinh chiến ở nhiều mặt trận trong mùa giải mới.

Chiến thắng kịch tính trước CLB Nam Định đã đưa CLB Công an Hà Nội lần đầu tiên bước lên bục vinh quang của Siêu Cúp Quốc gia, khắc tên mình vào lịch sử giải đấu và tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho mùa giải mới.

HLV Polking nở nụ cười rạng rỡ, cùng đội trưởng Quang Hải nâng cao chiếc cúp vô địch, biểu tượng cho chiến thắng và nỗ lực không ngừng của cả tập thể.

Chiếc cúp lịch sử lần lượt được truyền tay qua từng cầu thủ, rồi được giơ cao trong tiếng hò reo và niềm hân hoan ngập tràn.

HLV Polking cùng dàn cộng sự trong đội ngũ Ban huấn luyện lưu lại khoảng khắc đáng nhớ bên cạnh chiếc cúp vô địch.

Jason Pendant Quang Vinh rạng rỡ ôm chiếc cúp vô địch, thong thả đi vòng quanh sân trong khoảnh khắc đáng nhớ, như để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Anh tiến về khu vực cổ động viên CAHN trên khán đài, giơ cao chiếc cúp để cùng họ chia sẻ khoảnh khắc hân hoan chiến thắng.

Không khí chiến thắng lan tỏa khắp sân khi các cầu thủ tận hưởng khoảnh khắc theo nhiều cách khác nhau, người rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ, người nán lại ký tặng cho những cổ động viên đã cổ vũ hết mình.