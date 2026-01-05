Hoàng Thùy Linh trở lại hoạt động sôi nổi, gửi lời tri ân khán giả

Những ngày cuối năm 2025, sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh trong loạt chương trình, sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của khán giả. Tại chung kết Miss Cosmo 2025, nữ ca sĩ mang đến những tiết mục bùng nổ, đậm màu sắc văn hóa Việt Nam.

Trong chương trình HOZO City Tết Fest 2025, Hoàng Thùy Linh cũng có màn trình diễn ấn tượng. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi được khán giả TPHCM đón nhận nồng nhiệt sau thời gian dài im ắng.

Vào đêm giao thừa, Hoàng Thùy Linh cũng đón năm mới cùng hàng nghìn khán giả trong một chương trình ca nhạc. Ngay sau đó, cô xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình cảm ngày hôm qua sẽ là động lực để Linh cố gắng mỗi ngày!".

Hoàng Thùy Linh hát tại chung kết Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thời gian im ắng, Hoàng Thùy Linh tích cực hoạt động trở lại. Động thái này của cô khiến người hâm mộ vui mừng. Mới đây nhất, nữ ca sĩ còn úp mở trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mới mang tên “Rực rỡ 30”, dự kiến phát hành vào ngày 6/1.

Chia sẻ về dự án, Hoàng Thùy Linh viết: "Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. “Rực rỡ 30” chính là lời tri ân cho hành trình bền bỉ ấy, nơi mỗi ký ức, mọi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên! Và đặc biệt là biết ơn đến sự đồng hành, có bạn, có tôi, có cậu, có tớ, đã cùng nhau lớn lên".

Nhiều khán giả để lại bình luận, bày tỏ sự háo hức sau thời gian dài chờ đợi màn tái xuất của Hoàng Thùy Linh kể từ hai album Hoàng (2019) và LINK (2022) - những sản phẩm được đánh giá cao cả về nghệ thuật lẫn tư duy sáng tạo.

Âm nhạc của Hoàng Thùy Linh từ lâu được nhận diện bởi chất riêng trong giai điệu, cách phối khí và phần lời giàu tầng nghĩa. Sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian và tinh thần pop hiện đại đã giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong những bản hit được khán giả yêu thích như Để Mị nói cho mà nghe, See Tình...

Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh ít hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây bão, đặc biệt là khi tương tác với rapper Đen Vâu.

Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh khá kín tiếng về đời tư. Ba năm qua, mối quan hệ của nữ ca sĩ và nam rapper được công chúng đặc biệt quan tâm. Hai nghệ sĩ vướng tin đồn đã tổ chức lễ ăn hỏi và có con, nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Hồi tháng 8/2025, loạt ảnh được cho là Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bế cặp song sinh gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên đến nay, cả hai đều giữ im lặng trước những đồn đoán.

Hoàng Thư