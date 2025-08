Tuyển Việt Nam đón tin không vui về Nguyễn Xuân Son

CLB Nam Định sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp Quốc gia với CLB Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường (Nam Định cũ) vào ngày 9/8. Trước trận đấu, dư luận dồn sự chú ý vào tình trạng của tiền đạo Xuân Son.

Xuân Son khó có thể trở lại trong năm nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tiền đạo người Brazil đã trở về quê nhà dưỡng thương. Theo xác nhận của HLV Vũ Hồng Việt, Xuân Son không được đăng ký ở giai đoạn 1 V-League mùa giải này.

HLV của CLB Nam Định xác nhận: “Hiện tại, Xuân Son dưỡng thương ở Brazil để hồi phục thể trạng. Cầu thủ này chưa chắc thi đấu ở lượt đi trong mùa giải này. Tôi hy vọng có thể đón Xuân Son ở giai đoạn lượt về”.

Xuân Son bị gãy cả xương chày và xương mác chân phải ở trận lượt đi AFF Cup 2024 với Thái Lan. Sau đó, anh đã được phẫu thuật và phục hồi ở Việt Nam trong nửa năm qua. Đến tháng 7, chân sút sinh năm 1997 xin phép trở về Brazil thăm gia đình và phục hồi tại quê nhà. Anh dự kiến trở về Việt Nam vào giữa tháng 8.

Như vậy, Xuân Son chưa chắc góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam cho tới hết năm 2025. Cầu thủ này chỉ có thể trở lại vào đầu năm 2026.

Trong kỳ chuyển nhượng này, CLB Nam Định đã đón một vài ngoại binh chất lượng như Kyle Hudlin (cao 2,06m), Mahmoud Eid và Njabulo Blom.

CLB Nam Định khát khao giành siêu cúp Quốc gia trên sân nhà Thiên Trường (Ảnh: Minh Quân).

HLV Vũ Hồng Việt nói về quá trình chuẩn bị của đội nhà trước trận siêu cúp Quốc gia với CLB Công an Hà Nội: “Để chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi đã có hai chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Tôi đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ. Họ sẵn sàng cho mùa giải mới.

Chúng tôi có khát khao lớn giành siêu cúp Quốc gia. Vào năm ngoái, chúng tôi đã giành danh hiệu này. Năm nay, toàn đội quyết tâm thêm một lần đoạt cúp khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường”.

Trong khi đó, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội chia sẻ: “Tôi tin người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu để chứng kiến các đội bóng quốc nội thi đấu. Tôi cho rằng hai CLB Nam Định và Công an Hà Nội là những đội tốt nhất ở Việt Nam lúc này. Cả hai đều có nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh chất lượng. Tôi hy vọng CLB Công an Hà Nội sẽ giành siêu cúp trên sân đối thủ”.