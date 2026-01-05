Khuất Văn Khang, Đình Bắc nhận trọng trách lớn ở U23 Việt Nam

Ngày 5/1, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia. Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang sẽ đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam.

Hai đội phó là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh đều là những gương mặt trẻ giàu triển vọng, từng có nhiều đóng góp quan trọng cho U23 Việt Nam trong các giải đấu quốc tế và khu vực thời gian qua.

Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Hiểu Minh được chỉ định làm ban cán sự của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Khuất Văn Khang được lựa chọn đeo băng đội trưởng khi anh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại VCK U23 châu Á cũng như các đấu trường châu lục. Tiền vệ sinh năm 2003 là cầu thủ duy nhất của Việt Nam có 3 lần góp mặt liên tiếp tại VCK U23 châu Á.

Văn Khang luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở tinh thần thi đấu, sự điềm tĩnh và khả năng kết nối các tuyến cũng như thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội ở những trận đấu quan trọng.

Trong khi đó, Đình Bắc và Hiểu Minh là hai nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam ở hàng công và hàng phòng ngự, vì vậy việc cả hai hỗ trợ cho Khuất Văn Khang trong ban cán sự được xem là quyết định hợp lý cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Ở trận ra quân ở bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Đây là màn thử sức nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi đội bóng Tây Á cho thấy sức mạnh đáng kể khi hòa hai đối thủ mạnh là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan ở loạt giao hữu trước giải đấu.

"Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ trước thềm VCK U23 châu Á 2026.