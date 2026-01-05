HLV U23 Jordan đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam

U23 Jordan chính là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục sân chơi vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đội bóng này được đánh giá rất đáng gờm khi vừa cầm hoà U23 Nhật Bản với tỉ số 1-1, hoà U23 Uzbekistan 0-0 (giao hữu).

“Rõ ràng đây là một giải đấu quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do U23 Jordan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng bước vào giải với động lực cao nhất để có thể tiến xa. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp U23 Việt Nam", HLV Omar Najhi tự tin nói.

HLV Omar Najhi dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ngoài sự chuẩn bị tốt nhất, đoàn quân của HLV Omar Najhi cũng nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ trong trận mở màn là U23 Việt Nam.

"Chúng tôi theo dõi các trận U23 Việt Nam thi đấu trong những năm qua, và nhận định đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng có sự tiến bộ rõ nét trong các giải gần đây, từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games vừa rồi. Nhìn chung đây là đội bóng rất đáng gờm”, thuyền trưởng U23 Jordan nhận định.

Chiến lược gia người Morocco gây bất ngờ khi nói rất chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ: “Lối chơi của họ được vận hành tốt với phong cách bóng đá hiện đại, đề cao sự hiệu quả. U23 Việt Nam rất biết cách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên họ cũng có một số vấn đề có thể khai thác”.

HLV Omar Najhi cũng đánh giá cao một số cá nhân ở U23 Việt Nam, ông nói: “HLV Kim Sang Sik đang làm rất tốt công việc ở các đội tuyển Việt Nam. Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Khuất Văn Khang).

Cả hai thuộc mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và khó đoán. Tôi tin họ sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự của chúng tôi".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).