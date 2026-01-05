Vì sao Man Utd sa thải HLV Amorim sau 14 tháng?

Vị thế của Ruben Amorim tại Man Utd đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi trong suốt quãng thời gian ông nắm quyền, kể cả bởi chính ông. Tuy nhiên, những phát biểu sau trận hòa tại Elland Road của Leeds vào tối chủ nhật (4/1) được xem là “giọt nước tràn ly”, vượt qua giới hạn cho phép và trực tiếp dẫn tới quyết định chia tay.

Cho đến thời điểm đó, Amorim chủ yếu chỉ trích các cầu thủ và tự nhận trách nhiệm về bản thân. Đây là lần đầu tiên ông công khai lên tiếng nhắm vào những người nắm quyền lực ở thượng tầng, đồng thời hé lộ các căng thẳng nội bộ vốn âm ỉ trong nhiều tuần liên quan đến lựa chọn đội hình, chính sách chuyển nhượng và kết quả thi đấu.

HLV Amorim đã bị sa thải sau khi phát biểu nhắm vào ban lãnh đạo Man Utd (Ảnh: Getty).

Amorim đã yêu cầu ban lãnh đạo Man Utd hoặc phải ủng hộ ông tuyệt đối, hoặc sa thải ông. Sir Jim Ratcliffe, cùng với gia đình Glazer, những cổ đông nắm quyền kiểm soát phần lớn CLB, đã chọn phương án thứ hai.

Việc Amorim được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng vốn đã là một bước đi khác thường tại Old Trafford, phản ánh quá trình tái cấu trúc dưới thời Ratcliffe. Chính điều đó ngay từ đầu đã làm dấy lên những lo ngại về sự ổn định trong mô hình quản lý của Man Utd.

Dường như Amorim muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối trong phạm vi chuyên môn của mình, đặc biệt là khâu lựa chọn nhân sự và chiến thuật, đồng thời phân định rõ ràng trách nhiệm cho bộ phận tuyển dụng và giám đốc bóng đá của CLB, Jason Wilcox.

Trong những tuần gần đây, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh xoay quanh triết lý và hệ thống thi đấu. Wilcox được cho là thường xuyên trao đổi với Amorim về đội hình và các phương án chiến thuật. Mối quan hệ giữa hai bên từng được đánh giá là tích cực, nhưng giọng điệu trong các phát biểu của Amorim cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Amorim từng từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ quen thuộc trong các trận gặp Bournemouth và Newcastle Utd, trước khi quay lại hệ thống 3-4-2-1 ở trận hòa Wolves, quyết định vấp phải chỉ trích từ Gary Neville. Đến trận hòa 1-1 trước Leeds Utd tại Elland Road, ông tiếp tục sử dụng sơ đồ này, với hàng công chỉ gồm Benjamin Sesko và Matheus Cunha, trong khi Joshua Zirkzee phải ngồi dự bị.

Kết quả đó khiến Man Utd chỉ giành được 13 điểm sau 9 trận gần nhất, trong chuỗi trận gặp các đối thủ bị đánh giá là tương đối yếu. Dù vậy, đội bóng vẫn đứng thứ 6 và còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League.

Bên cạnh những vấn đề chiến thuật, hoạt động chuyển nhượng tháng Giêng cũng khiến Amorim không hài lòng. Man Utd đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth, làm gia tăng sự thất vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sự ra đi của Amorim đặt ra nhiều câu hỏi về cách Ratcliffe điều hành Man Utd, nhất là khi triều đại của ông chỉ kéo dài 14 tháng và kết thúc trong bất đồng. Giám đốc điều hành Omar Berrada từng là người ủng hộ mạnh mẽ việc bổ nhiệm Amorim khi CLB tìm người thay Erik ten Hag vào tháng 10/2024, cho rằng sức hút cùng kinh nghiệm hai lần vô địch Bồ Đào Nha của Amorim rất phù hợp với "Quỷ đỏ".

Ngược lại, Dan Ashworth, khi đó là giám đốc thể thao, đã đề xuất các ứng viên giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, đồng thời cảnh báo về những thách thức khi áp dụng sơ đồ chiến thuật mới cho đội hình hiện tại.

Theo The Athletic, Wilcox cũng từng bày tỏ sự dè dặt về hiệu quả của hệ thống ba hậu vệ tại Man Utd nói riêng và Ngoại hạng Anh nói chung, dù cuối cùng vẫn đồng thuận với lựa chọn Amorim.

Dù Amorim nhiều lần bộc lộ cảm xúc gay gắt, Ratcliffe, Berrada và Wilcox vẫn tiếp tục công khai ủng hộ ông trong một khoảng thời gian dài. Ratcliffe vốn nổi tiếng với phong cách thẳng thắn khi đánh giá đội bóng, nhưng gần đây, những phát biểu đó lại bị Amorim xem là sự can thiệp vào chuyên môn.

Trong khi đó, Darren Fletcher từng là trợ lý đội một dưới thời Erik ten Hag, nhưng ông đã chuyển sang dẫn dắt đội U18 từ mùa hè năm ngoái, với vai trò bị thu hẹp đáng kể trong ban huấn luyện của Amorim. Đội U18 đang có một mùa giải thành công và Fletcher nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cầu thủ trẻ.

Gia đình Glazer vẫn theo dõi sát sao diễn biến tại Old Trafford. Dù đã trao quyền điều hành cho Ratcliffe, họ vẫn giữ quyền lực tối cao trong các quyết định chiến lược của Man Utd.