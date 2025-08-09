HLV Polking tuyên bố sẽ cùng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League

“Tôi cảm thấy rất vui với danh hiệu này. Tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng trước Nam Định. Toàn đội đã chiến đấu rất tốt. Mặt sân thi đấu khó khăn, đối thủ có rất đông cổ động viên (CĐV), nhưng tôi thực sự muốn gửi lời chúc mừng đến các học trò vì họ chiến đấu tuyệt vời.

Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, mọi chiếc cúp”, HLV Polking chia sẻ sau khi cùng CLB Công an Hà Nội lần đầu giành Siêu Cúp Quốc gia 2024-25.

CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà CLB Nam Định (Ảnh: Mạnh Quân).

“Chúng tôi kết thúc mùa giải cũ với kết quả tốt và khởi đầu mùa giải mới với danh hiệu này. Giờ chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để chơi tốt ở V-League, Cúp Quốc gia và cả AFC Champions League Two”, HLV Polking khẳng định.

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội nói: “Chúng tôi biết rằng ngoại binh của Nam Định là Hudlin không đá chính. Khi anh ấy vào sân thì gần như ngay lập tức có tình huống nguy hiểm và bóng đã vào lưới.

Nhưng sau đó, tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn ở cuối trận. Bàn thắng thứ ba là rất quan trọng để kết liễu trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng để nâng tầm đội hình.

Một số người mới cần thêm thời gian hòa nhập. Hôm nay đội bóng ra sân với 10 cầu thủ mùa giải trước, chỉ có Adou Minh là tân binh. Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa”.

HLV Mano Polking quyết tâm muốn cùng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025-26 (Ảnh: Mạnh Quân).

Nói về cuộc đua vô địch V-League 2025-2026, HLV Polking tự tin cho biết: “CLB Nam Định là đội mạnh, có cả nội binh và ngoại binh chất lượng, sẽ tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng năm nay sẽ làm tốt hơn năm ngoái.

Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi, Thể Công Viettel cũng vậy. PVF-CAND là tân binh nhưng tuyển được nhiều cầu thủ hay. CLB Công an TPHCM cũng bắt đầu chiêu mộ lực lượng tốt.

Điều đó sẽ giúp V-League mạnh hơn, và khi giải đấu mạnh hơn, các cầu thủ nội cũng tiến bộ, đội tuyển Việt Nam cũng hưởng lợi. Tôi hy vọng mùa giải này sẽ là một mùa V-League tuyệt vời và chúng tôi sẽ là nhà vô địch”.