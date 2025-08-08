HLV Polking tự tin về khả năng CLB Công an Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận Siêu Cúp Quốc gia, HLV Polking của CLB Công an Hà Nội nói: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Brandon Ly cũng như những tân binh khác đang hòa nhập rất tốt, tạo nên môi trường tập luyện vô cùng chuyên nghiệp và hòa nhã.

Toàn đội đang háo hức bước vào trận đấu ngày mai tại Thiên Trường, nơi tôi biết có một bầu không khí tuyệt vời, cổ động viên cuồng nhiệt và hy vọng sau trận đấu đỉnh cao, chúng tôi sẽ giành Cúp".

HLV Polking và Quang Hải trong buổi họp báo trước trận đấu (Ảnh: Lâm Anh).

HLV Polking cho biết mình hào hứng khi được làm việc với những cầu thủ có trình độ rất cao như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh...

"Tôi biết họ và đánh giá cao họ qua những lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển. Đến khi làm việc cùng nhau, tôi rất hài lòng với chất lượng của của các cầu thủ này, sau đó cùng tạo dựng những kỷ niệm tốt đẹp và cả những thành công. Tôi cho rằng việc đoạt Siêu Cúp ngày mai sẽ tạo nên khởi đầu mới cho mùa giải nhiều thành công của chúng tôi", HLV Polking chia sẻ.

"Ở trận gần nhất chúng tôi thắng CLB Nam Định 3-0. Nhưng họ ra không ít cơ hội nguy hiểm mà tôi chỉ có thể dùng từ may mắn để mô tả khi không phải nhận bàn thua.

Trận đấu ngày mai có tính chất khác biệt, quyết định danh hiệu trong 90 phút và CLB Công an Hà Nội phải chơi dưới sức ép của hàng vạn khán giả Thiên Trường. Chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, chơi với quyết tâm cao nhất và giữ được sự tập trung", thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải thể hiện sự quyết tâm: “Mặc dù lãnh đạo CLB không tạo áp lực nhưng Hải cùng các đồng đội đều quyết tâm tạo ra những màn trình diễn tốt nhất và giành chiến thắng.

Cả hai đội bóng đều rất quyết tâm (Ảnh: Lâm Anh).

Cách đây 2 năm, tôi và đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội lần đầu giành Siêu Cúp trong lịch sử CLB. Nhưng bây giờ là một trận đấu khác, khi CLB Công an Hà Nội được dẫn dắt bởi một HLV khác và chúng tôi cũng có những cầu thủ khác. Tôi tin trận Siêu Cúp này sẽ đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp cho CLB".

Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định cho biết: “Mỗi giải đấu hay trận đấu mà chúng tôi tham dự đều có tính chất và áp lực riêng. Nhưng chính áp lực đó mang lại cho đội bóng động lực, và nếu vượt qua sức ép, chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Với CLB Nam Định, tất cả đều thể hiện sự tập trung cũng như quyết tâm 100% trước các trận đấu, qua đó đạt được mục tiêu đề ra".

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024-2025 giữa Nam Định và Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).