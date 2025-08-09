Thắng nghẹt thở Nam Định, CLB Công an Hà Nội giành siêu cúp Quốc gia

Trận siêu cúp Quốc gia diễn ra giữa hai đội Công an Hà nội và Nam Định. Đây được xem là hai đội bóng cân sức cân tài. Họ là những CLB hàng đầu của V-League thời điểm này.

Thực tế, hai đội đã cống hiến cho khán giả trận đấu nghẹt thở trên sân Thiên Trường. Sau 90 phút, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Nam Định.

Leo Artur ghi bàn thắng bước ngoặt cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là lần đầu tiên, CLB Công an Hà Nội giành siêu cúp Quốc gia. Trước đó, họ từng tham dự giải đấu này vào năm 2023 nhưng thất bại trước CLB Thanh Hóa.

Bước vào trận đấu này, hai đội đã thi đấu đôi công vô cùng hấp dẫn. Họ liên tiếp tạo ra cơ hội về phía khung thành của nhau.

Tới phút 37, CLB Công an Hà Nội đã ghi bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, Alan đã khống chế bóng khéo léo, vượt qua hàng thủ CLB Nam Định. Cầu thủ này đi bóng qua cả thủ môn của đối phương, trước khi ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Sang hiệp 2, CLB Nam Định tung tiền đạo cao 2,06m là Kyle Hudlin vào sân. Chỉ 1 phút sau, chân sút cao to này đã đánh đầu tung lưới CLB Công an Hà Nội, san bằng tỷ số 1-1.

Tân binh cao 2,06m Kyle Hudlin lập cú đúp cho CLB Nam Định ở trận đấu này (Ảnh: Mạnh Quân).

Càng về cuối, trận đấu càng hấp dẫn. Phút 90+3, Leo Artur đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an Hà Nội. Chưa dừng ở đó, phút 90+8, Đình Bắc đã nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng ngành công an.

Thế nhưng, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 90+14, CLB Nam Định rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công của Kyle Hudlin từ chấm 11m. Thời gian còn lại là không đủ để giúp CLB thành Nam lội ngược dòng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về CLB Công an Hà Nội.