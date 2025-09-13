C.Ronaldo và Messi: Bùng cháy rực rỡ, dồn nén cho lần thăng hoa cuối cùng

C.Ronaldo và Messi: Ai là GOAT? Cuộc chiến không hồi kết

GOAT (Greatest of All Time, tạm dịch: Vĩ đại nhất mọi thời đại) là từ mà giới truyền thông dùng để nói về cuộc đua giữa hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trong hai thập kỷ qua, thế giới bóng đá không ít lần “điên đảo” để đưa ra câu trả lời xác đáng nhất.

Trước thềm World Cup 2018, tạp chí Paper từng đăng tải bức hình Messi bế con dê trên tay (Goat trong tiếng Anh có nghĩa là con dê) ám chỉ việc siêu sao người Argentina là người xứng đáng nhất để được vinh danh là GOAT. Thế nhưng, sau đó bức hình đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ những người yêu mến C.Ronaldo.

Cuộc đối đầu giữa C.Ronaldo và Messi không có hồi kết (Ảnh: Getty).

Sau khi Messi giành chức vô địch World Cup 2022 và giành 8 Quả bóng vàng trong sự nghiệp (C.Ronaldo mới chỉ có 5 Quả bóng vàng), nhiều người tin rằng câu hỏi “Ai là GOAT?” đã có câu trả lời. Thế nhưng, tờ The Athletic lại đưa ra luận điểm rằng C.Ronaldo mới là cầu thủ vĩ đại nhất bởi tầm ảnh hưởng lớn chưa từng có trong lịch sử.

CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên có 1 tỷ người theo dõi trên mạng xã hội và đồng thời là cầu thủ bóng đá giàu nhất từ trước tới nay. Đương nhiên, “chiếc cúp trong lòng người hâm mộ” chính là danh hiệu vô giá.

Thế nhưng, C.Ronaldo chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận. Ở tuổi 40, anh vẫn khiến tất cả nhắc tới mình khi tỏa sáng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2025. Và khi siêu sao số 7 chưa giải nghệ, có nghĩa rằng anh vẫn còn cơ hội giành chức vô địch World Cup.

Và cứ thế, người hâm mộ lại bị cuốn vào vòng xoáy mới trong cuộc đua giữa C.Ronaldo và Messi. Ngay cả khi đã bước sang độ tuổi “xưa nay hiếm”, hai siêu sao hàng đầu bóng đá thế giới vẫn biết cách hướng về phía mình với cuộc chiến tay đôi kéo dài vô tận.

Messi tỏa sáng với cú đúp vào lưới Venezuela (Ảnh: Getty).

Trong lịch sử bóng đá, chưa có cuộc đối đầu của hai siêu sao kéo dài tới hơn 20 năm như của C.Ronaldo và Messi. Thậm chí, ở từng thời điểm, người ta đều “nhấm nháp” được những sự thú vị riêng. Đó là sự nhiệt huyết, bùng cháy của những anh chàng mười tám, đôi mươi. Đó là những tháng ngày cạnh tranh nảy lửa khi họ ở trên đỉnh thế giới (khi họ khoác áo Barcelona và Real Madrid). Và là sự cạnh tranh âm thầm nhưng cũng đầy khốc liệt khi cả hai cùng bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tất cả đều hiểu rằng, cả C.Ronaldo và Messi đều đang cố gắng “đốt hết sức tàn” để hướng tới giải đấu đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp, đó là World Cup 2026.

Gần đây, Messi từng gây bão khi thừa nhận chưa chắc tham dự World Cup 2026. Thế nhưng, dường như động thái ấy để giúp cầu thủ này né tránh dư luận. Bởi đôi chân của El Pulga đâu có muốn dừng lại. Ở tuổi 38, lần đầu tiên Messi giành giải Vua phá lưới World Cup khu vực Nam Mỹ, điều mà ngay cả khi ở những ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp, tiền đạo này cũng không thể làm được.

Messi đã đá trận chính thức cuối cùng trên sân nhà ở Buenos Aires khi tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cú đúp giúp Argentina đánh bại Venezuela với tỷ số 3-0. Siêu sao số 10 hiểu rõ sức ép của thời gian. Trước trận đấu, anh đã bật khóc trong lúc khởi động vì biết rằng không còn cơ hội để chiến đấu trong vòng tay của cổ động viên nhà.

Đó là hình ảnh gợi lên nhiều điều. Dường như, tất cả đang dồn nén trong lòng Messi, chờ ngày bùng cháy trong thời khắc cuối cùng tại giải đấu tại Mỹ, Mexico, Canada. Nó giống như lời tri ân, chào tạm biệt cuối cùng Messi đang chuẩn bị cho người hâm mộ xứ Tango.

C.Ronaldo trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất ở vòng loại World Cup (Ảnh: AFP).

Không lâu sau khi Messi bùng cháy ở Buenos Aires, C.Ronaldo cũng “xé toang bầu trời” Yerevan (Armenia) khi đóng góp cú đúp giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Armenia với tỷ số 5-0 ở vòng loại World Cup 2026. Sau đó, anh tiếp tục lập công giúp đội bóng đảo Iberia đánh bại Hungary.

Những pha lập công ấy đã giúp CR7 vượt qua Messi để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ở vòng loại World Cup với 39 bàn thắng, ngang bằng với Carlos Ruiz (Guatemala). Ai cũng hiểu rằng, CR7 sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này.

Messi gọi, C.Ronaldo ngay lập tức trả lời. Trước nay, người hâm mộ đã quá quen với điệp khúc này trong suốt 20 năm qua. Khác với Messi đang muốn né tránh sức ép, C.Ronaldo đang muốn đương đầu với tất cả ở tuổi 40.

Gần đây, khi được hỏi về khả năng đối đầu với Messi lần cuối cùng ở World Cup 2026, C.Ronaldo dõng dạc tuyên bố: “Tôi không biết. Thời gian sẽ trở lại. Nhưng tôi chưa bao giờ nói không bao giờ cả. Tôi rất yêu mến Messi. Chúng tôi đã làm đối thủ của nhau trong quá nhiều năm rồi. Lần đầu gặp gỡ, Messi còn không nói được tiếng Anh trong lễ trao giải Quả bóng vàng, tôi còn đóng vai phiên dịch cơ mà”.

Sự phản ứng của Messi và C.Ronaldo trong thời gian qua phần nào khắc họa tính cách của họ. Một người dịu êm nhưng mãnh liệt và một người ồn ào và vô cùng hưng phấn. Điều quan trọng, họ đều chinh phục tất cả bằng tài năng, sự kiên trì và khát khao của mình. Và cứ thế, chúng ta đã bị cuốn vào sự đối địch của hai siêu sao tới hết tuổi thanh xuân của họ.

Sẽ ra sao nếu C.Ronaldo vô địch World Cup 2026?

Đó đương nhiên là kịch bản hoàn hảo nhất cho cái kết của cuộc chiến tay đôi này. Ở World Cup 2022, sau cả thập kỷ chìm trong nước mắt, cuối cùng, Messi đã chinh phục tất cả trái tim của người hâm mộ Argentina bằng chức vô địch danh giá, để sánh bước cùng Diego Maradona trong ngôi đền huyền thoại.

Trong phần lớn thời gian sự nghiệp của Messi, thành công cùng đội tuyển quốc gia đã liên tục lẩn tránh anh. Thế nhưng, chỉ trong vòng hai năm 2021, 2022, El Pulga đã mang về hai chức vô địch Copa America và World Cup cao quý cho người hâm mộ Argentina. Thời điểm đó, Messi đã bước sang tuổi 35.

C.Ronaldo có tất cả, chỉ thiếu chức vô địch World Cup như Messi (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo cũng đi tới tận cùng sự nghiệp và chỉ thiếu một danh hiệu duy nhất là World Cup. Nếu như ở giải Euro, CR7 đã trở thành chân sút vĩ đại nhất với 14 bàn thì ở đấu trường World Cup, siêu sao số 7 dường như chưa có duyên.

Sau 22 trận đấu ở World Cup, C.Ronaldo mới chỉ ghi được 8 bàn, kém xa người dẫn đầu là Miroslav Klose (16 bàn). Đáng chú ý, cả 8 pha lập công của CR7 ở giải đấu này đều diễn ra ở vòng bảng. Có lẽ, việc “tịt ngòi” ở vòng knock-out là một trong những lý do khiến C.Ronaldo chưa thể giúp Bồ Đào Nha vô địch World Cup.

Thế nhưng, mọi tinh hoa của C.Ronaldo đang được dồn cho lần cuối cùng góp mặt ở World Cup. Còn nhớ, sau khi giành chức vô địch UEFA Nations League, siêu sao số 7 từng tuyên bố: “Nếu gãy chân vì đội tuyển Bồ Đào Nha thì tôi cũng chấp nhận”. Trong tuyên bố ấy, người ta thấy được khát khao của CR7 lớn tới chừng nào.

Giờ đây, khi những danh hiệu cá nhân dần trở nên “thừa thãi”, C.Ronaldo chỉ khát khao duy nhất chính là chức vô địch World Cup để khép lại sự nghiệp hoàn hảo.

Tuy nhiên, trên con đường đó, Messi cũng làm mọi cách để bảo vệ chức vô địch World Cup của Argentina…