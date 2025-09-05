Lionel Messi bật khóc, tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu cuối cùng ở Argentina

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã xác định 6 đội tuyển giành vé chính thức gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay. Venezuela (18 điểm) và Bolivia (17 điểm) sẽ tranh nhau vị trí thứ 7 - suất đá vé vớt ở lượt trận cuối cùng vào sáng 10/9.

Trận đấu giữa Argentina và Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 vào sáng 5/9 tại sân Monumental (Buenos Aires) là trận đấu chính thức cuối cùng của Messi cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Trước trận đấu, HLV Scaloni đã khóc khi nhắc tới Messi. Ông nhấn mạnh rằng đây sẽ là trận đấu xúc động và đáng nhớ với Messi cũng như toàn đội Argentina.

Messi bật khóc trong lúc khởi động trên sân Monumental. Đây là trận đấu chính thức cuối cùng của anh trên sân nhà cho đội tuyển quốc gia (Ảnh chụp màn hình).

Sân Monumental với sức chứa 85.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Không một ai muốn bỏ lỡ thời khắc đặc biệt này. Họ muốn cùng nhau nói lời chia tay với Messi, một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina (bên cạnh Maradona).

Messi cũng không giấu được sự xúc động khi bước vào sân Monumental. Ngay trong thời khắc khởi động, siêu sao số 10 đã bật khóc khi những tiếng hô vang tên anh không ngớt trên khán đài.

Sự ủng hộ ấy như tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao để Messi “cháy hết mình” trước Venezuela. Các đồng đội cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho El Pulga. Phút 39, Parades có pha vẩy má ngoài kiến tạo cho Julian Alvarez băng xuống. Tiền đạo của Atletico Madrid khéo léo dùng động tác giả loại bỏ cầu thủ Venezuela. Thế nhưng, anh không dứt điểm mà chuyền cho Messi đưa bóng vào lưới đối thủ.

HLV Scaloni muốn để Messi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu đặc biệt này. Phút 76, El Pulga có pha đá phạt nhanh tinh quái cho Nico Gonzalez băng xuống. Sau đó, cầu thủ này thực hiện cú căng ngang cho Lautaro Martinez băng vào đánh đầu tung lưới đối phương.

Messi lập cú đúp trong trận đấu vô cùng đặc biệt của mình trước Venezuela (Ảnh: Getty).

Tới phút 80, Messi đã có bàn thắng thứ hai. Sau pha nhả bóng của Almada, El Pulga dễ dàng dứt điểm tung lưới Venezuela, nâng tỷ số lên 3-0.

Đáng ra, Messi có thể khép lại trận đấu với cú hat-trick khi ở phút 89, anh đã đưa bóng vào lưới Venezuela nhưng trọng tài từ chối pha lập công này khi cho rằng siêu sao số 10 rơi vào thế việt vị.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Argentina. Messi đã có lời chào tạm biệt vô cùng giá trị với người hâm mộ xứ Tango. Argentina chỉ còn một trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 gặp Ecuador trên sân khách.

Trước thềm World Cup 2026, đội bóng xứ Tango còn một trận tranh cúp Liên lục địa với Tây Ban Nha vào ngày 8/3. Nhiều khả năng, Messi sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.