HLV Pep Guardiola lần đầu lên tiếng về nguy cơ bị Man City sa thải

"Tôi biết các bạn đã chán tôi rồi, 10 năm tôi ở đây rồi. Các bạn muốn tôi rời đi à? Vâng, tôi khá chắc chắn các bạn sẽ nghĩ như vậy", HLV Pep Guardiola trả lời các phóng viên về khả năng chia tay Man City sau khi hết hạn hợp đồng vào năm sau, trước thềm trận đấu giữa The Citizens với Chelsea ở vòng 20 Premier League diễn ra vào rạng sáng 5/1 (giờ Việt Nam).

Theo truyền thông Anh, dù hợp đồng trị giá 19,5 triệu bảng mỗi năm của HLV Pep Guardiola vẫn còn hiệu lực 18 tháng nữa, nhưng có nhiều tin đồn chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có thể rời khỏi Etihad sau một thập kỷ gặt hái nhiều danh hiệu.

Man City sẽ tiếp đón Chelsea vào rạng sáng 5/1, nhưng HLV Maresca sẽ không có mặt sau khi bị sa thải (Ảnh: Reuters).

Câu hỏi này đã được các phóng viên hỏi lại ở buổi họp báo trước thềm trận Man City tiếp đón Chelsea trên sân nhà Etihad trong bối cảnh HLV Enzo Maresca (người từng làm trợ lý cho Pep Guardiola trong mùa giải 2022/23) đã bị ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge sa thải hôm 1/1.

"Tôi không biết, tôi khá chắc là anh có nhiều thông tin hơn tôi. Tại sao tôi lại phải cập nhật cho bạn về một ý kiến ​​mà tôi không biết? Đó chỉ là tin đồn. Vì vậy, tôi xin lỗi, tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó.

Anh muốn sa thải tôi à? Lương tôi cao lắm, nên tôi còn một năm làm việc nữa", HLV Pep Guardiola trả lời câu hỏi của một nhà báo.

"Bạn biết đấy, một ngày nào đó tôi sẽ rời đi. Tôi hứa. Tôi hứa đấy. Nhưng tôi có hợp đồng, tôi hạnh phúc, tôi muốn chiến đấu cùng đội của mình.

Ban lãnh đạo tôn trọng tôi. Họ đã chứng minh điều đó ở mùa giải trước với những gì đã xảy ra ở CLB này, khi chúng tôi không thắng nổi một trận nào trong hai, ba tháng. Họ ủng hộ tôi. Vậy thì tôi có thể làm gì được nữa?

Tôi muốn thử và làm điều đó, nhưng có lẽ một ngày nào đó thì không biết nữa. Nhưng tôi còn hợp đồng một năm nữa, tôi muốn ở lại đây, nên chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta hãy chờ xem", nhà cầm quân 54 tuổi nói thêm.

Đáng chú ý, Pep Guardiola khẳng định ông không hề sốc trước tin Enzo Maresca bị sa thải, mặc dù người học trò cũ của ông đã dẫn dắt Chelsea giành chức vô địch Europa League và FIFA Club World Cup.

“Bóng đá thật bất ngờ. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi may mắn đến nhường nào. Tôi đã và đang ở CLB mà tôi đang thi đấu. CLB của tôi thật phi thường.

Tôi chỉ có thể nói rằng, theo quan điểm của tôi, Chelsea đã mất đi một HLV vô cùng xuất sắc. Một người tuyệt vời, nhưng đây là quyết định từ ban lãnh đạo Chelsea, nên tôi không có gì để nói thêm", Pep Guardiola khẳng định.

Sau 19 vòng đấu, Man City vẫn đang kém Arsenal ở ngôi đầu Premier League 4 điểm. Đội chủ sân Etihad kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước Chelsea khi đội khách đang gặp nhiều bất ổn trong nội bộ