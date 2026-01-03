Ruben Amorim nói điều đáng lo ngại, Man Utd khó càng thêm khó

"Kỳ chuyển nhượng sẽ không thay đổi. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thay đổi đội hình. Quá trình này sẽ tiếp tục, ý tưởng này sẽ được duy trì.

Chúng tôi đang ở gần vị trí dự Champions League nhưng cũng gần vị trí thứ 18 phía sau, vì vậy hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo, chỉ vậy thôi, và mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo", HLV Ruben Amorim trả lời câu hỏi của các phóng viên trước thềm trận đấu giữa Man Utd và Leeds United diễn ra vào tối mai (19h30 ngày 4/1, giờ Việt Nam).

Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã chính thức mở cửa vào hôm 1/1, khi các đội bóng châu Âu có thể mua hoặc bán cầu thủ cho đến hết ngày 2/2. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng Man Utd sẽ không có cuộc đàm phán nào về việc chiêu mộ tân binh trong tháng này.

HLV Amorim thừa nhận Man Utd không có thêm sự bổ sung nào trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng (Ảnh: Getty).

Thông tin đáng lo ngại này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi "Quỷ đỏ" bị Wolves (đội bóng đứng cuối bảng cầm hòa 1-1) khiến họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.

Điều đáng lo ngại trước trận làm khách trên sân của Leeds United, HLV Amorim không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi các cầu thủ Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vắng mặt do bận tham gia Cúp bóng đá châu Phi.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng vắng mặt do chấn thương, tương tự như tình cảnh của bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt, khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải sử dụng các ngôi sao trẻ từ học viện là Jack Fletcher và Bendito Mantato do danh sách cầu thủ vắng mặt khá dài.

Đánh giá về Leeds United, HLV Amorim bày tỏ sự thận trọng: "Họ có tốc độ rất tốt, đôi khi chúng tôi gặp khó khăn với tốc độ của họ. Họ tự tin nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận đấu nào, trong bất kỳ tình huống nào, trong mọi hoàn cảnh, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.

Chúng tôi biết họ thay đổi hệ thống, họ có những cầu thủ khác nhau ở tuyến trên. Trận đấu trước, họ đã xoay vòng hai cầu thủ [Calvert-Lewin, Okafor] thường đá chính. Vì vậy, họ có những cầu thủ giỏi, huấn luyện viên giỏi, môi trường tuyệt vời nên đây sẽ là một trận đấu khó khăn".

"Man Utd chơi tốt hơn khi có đủ đội hình, rõ ràng là tấn công hiệu quả hơn. Chúng tôi chưa đủ tốt ở những chi tiết nhỏ. Đáng lẽ chúng tôi phải có nhiều điểm hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng tất nhiên chúng tôi luôn muốn nhiều hơn và, một lần nữa, chúng tôi đáng lẽ phải có nhiều điểm hơn trên bảng xếp hạng", nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh thêm về lý do Man Utd chưa thể chen chân vào vị trí top 4.