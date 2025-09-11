Messi được vinh danh sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2026 của Nam Mỹ

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã chính thức khép lại và danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Messi. Siêu sao người Argentina đã vượt qua những đối thủ cạnh tranh gay gắt như Luis Diaz và Miguel Terceros để giành danh hiệu cá nhân cao quý này.

Messi dứt điểm quyết đoán, ghi bàn trong trận Argentina đánh bại Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (Ảnh: Getty).

Dù không ra sân cùng đội tuyển Argentina ở loạt trận cuối cùng nhưng Messi vẫn có cho mình 8 bàn thắng, hơn một bàn so với Luis Diaz (Colombia) và Miguel Terceros (Bolivia).

Trước lượt trận cuối, Luis Diaz tưởng chừng có thể vượt qua Messi khi anh đang nắm giữ thành tích với 7 bàn có được. Tuy nhiên cựu cầu thủ Liverpool đã không thể ghi bàn trong chiến thắng 6-3 của Colombia trước Venezuela.

Trong khi đó, Miguel Terceros vươn lên mạnh mẽ khi ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Bolivia bất ngờ đánh bại Brazil 1-0. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các đối thủ đều không đủ để ngăn cản Lionel Messi giữ vững ngôi vị này.

Ở tuổi 38, Lionel Messi đã viết nên một cột mốc lịch sử mới cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Sau 6 lần tham dự các chiến dịch vòng loại World Cup, cuối cùng thủ quân của Argentina đã trở thành Vua phá lưới.

Dù đã có thành tích ấn tượng với 4 bàn (2010), 10 bàn (2014), 7 bàn (2018) và 7 bàn (2022), nhưng Messi vẫn chưa thể đứng đầu danh sách Vua phá lưới tại một kỳ vòng loại World Cup. Phải đến vòng loại cuối cùng trong sự nghiệp, anh mới có được danh hiệu cá nhân đầy ý nghĩa này.

Messi cùng đội tuyển Argentina xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (Ảnh: FIFA).

Trước khi Messi lên ngôi, danh hiệu Vua phá lưới các vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ từng thuộc về nhiều ngôi sao. Cựu tiền đạo tuyển Brazil, Ronaldo giành giải năm 2006 (10 bàn), tiếp theo là Humberto Suazo đoạt giải vào năm 2010 (10 bàn), Luis Suarez (11 bàn, 2014), Edinson Cavani (10 bàn, 2018) và gần nhất là Marcelo Moreno (10 bàn, 2022).

Người được cho là đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại một kỳ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ là huyền thoại Ivan Zamorano của tuyển Chile. Với 12 bàn ở vòng loại World Cup 1998, đến nay kỷ lục của Zamorano vẫn chưa có cầu thủ nào xô đổ được.