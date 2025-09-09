Messi úp mở khả năng dự World Cup, HLV Lionel Scaloni nói điều bất ngờ

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ 6h00 ngày 10/9: Ecuador - Argentina 6h30 ngày 10/9: Bolivia - Brazil 6h30 ngày 10/9: Chile - Uruguay 6h30 ngày 10/9: Venezuela - Colombia 6h30 ngày 10/9: Peru - Paraguay

"Tôi chưa nói chuyện với Leo về việc dự World Cup. Tôi chỉ biết những gì cậu ấy đã nói và tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ cần thời gian để bình tĩnh cân nhắc.

Cậu ấy xứng đáng có thêm thời gian để suy nghĩ. Dù Leo quyết định thế nào, mọi thứ cũng sẽ ổn. Chúng ta cần để Leo được tĩnh lặng và không nên nói gì thêm", HLV Lionel Scaloni bày tỏ ở buổi họp báo trước trận Argentina gặp Ecuador ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào sáng mai (6h ngày 10/9, giờ Việt Nam).

Messi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi trước khi đưa ra quyết định có cùng Argentina tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trước đó, sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela hôm 4/9, Messi đã khẳng định đây là trận đấu cuối cùng của anh cho La Albiceleste trên sân nhà đồng thời tuyên bố khả năng sẽ không tham dự World Cup 2026 để nghỉ ngơi cũng như nhường cơ hội cho người khác.

"Tôi đang cố gắng giữ tinh thần thoải mái, và trên hết là thành thật với chính mình. Khi cảm thấy thoải mái, tôi tận hưởng, nhưng khi không thoải mái, thành thật mà nói, tôi không lấy gì làm vui vẻ. Vì vậy tôi sẽ không dự World Cup nếu cảm thấy không khỏe. Vậy nên, chúng ta hãy chờ xem.

Tôi vẫn chưa quyết định về World Cup. Tôi sẽ hoàn thành mùa giải, sau đó sẽ có giai đoạn tiền mùa giải, và vẫn còn 6 tháng nữa để đưa ra quyết định. Hy vọng là tôi sẽ trải qua tiền mùa giải 2026 tốt đẹp và kết thúc mùa giải MLS này thật tốt, rồi sau đó tôi sẽ quyết định", Messi bày tỏ về khả năng anh sẽ không tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Argentina.

Với 38 điểm qua 17 trận đã đấu, Argentina chắc chắn đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ. Chính vì vậy HLV Lionel Scaloni cam kết sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi làm khách trên sân Guayaquil của Ecuador ngày mai.

"Argentina sẽ có một số thay đổi nhân sự, với những cầu thủ ít được ra sân mọi khi lần này đá chính. Nhiều cầu thủ trẻ cũng tiến bộ gần đây, giúp đội có thêm nhiều lựa chọn hơn, và quan trọng là cách chơi, bản sắc của Argentina sẽ không đổi, bất kể chúng tôi chọn ai ra sân", nhà cầm quân 47 tuổi khẳng định.