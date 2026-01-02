Futsal Việt Nam có 2 đề cử xuất sắc nhất thế giới

Trang Futsal Planet đã đề cử đội futsal nữ Việt Nam nằm ở hạng mục các đội futsal xuất sắc nhất thế giới trong năm 2025. Cùng tranh giải với các cô gái Việt Nam còn xuất hiện các đội bóng khác như Colombia, Morocco và Ba Lan.

Đội futsal nữ Việt Nam được đề cử ở 2 hạng mục xuất sắc trong làng futsal thế giới (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng nằm ở hạng mục HLV đội futsal nữ xuất sắc nhất thế giới trong năm qua, tranh tài với các HLV Luis Conceicao (Bồ Đào Nha), Silvio Nicolas Noriega (Argentina) và Thanatorn Santanaprasit (Thái Lan).

Bên cạnh đó, đội futsal nữ cũng kết thúc năm khi nằm trong top 10 đội bóng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của trang Futsal Planet.

Việc được đề cử ở hai giải thưởng quan trọng ở môn futsal cho thấy sự phát triển tốt của bộ môn này ở Việt Nam (đặc biệt là ở nội dung dành cho nữ). Đáng tiếc, đội futsal nam Việt Nam không được đề cử giải hạng mục nào.

Trong năm 2025, đội futsal nữ Việt Nam đã thi đấu rất thành công. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã lọt vào tứ kết giải futsal nữ châu Á. Sau đó, các cô gái của Việt Nam đã xuất sắc giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, phá vỡ thế thống trị của Thái Lan.