Tổng thống Trump họp báo về cuộc không kích Venezuela

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, mô tả hành động của Washington là một cuộc xâm nhập quân sự.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela. Chính phủ Venezuela cho biết, ngoài thủ đô Caracas, các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela. Theo ông, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với vợ ông, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ theo quyết định truy tố của tòa án liên bang New York.