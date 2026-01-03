Kỳ vọng giành 4 Grand Slam năm 2026 của Jannik Sinner

Trong lịch sử quần vợt, Steffi Graf năm 1988 và Rod Laver 1969 đã từng giành 4 Grand Slam trong một năm. Novak Djokovic từng suýt đạt đến thành tích này khi vô địch Australian Open, Roland Garros, Wimbledon nhưng anh lại thua Medevdev ở chung kết US Open năm 2021.

Mùa giải năm ngoái, Jannik Sinner là tay vợt duy nhất vào chung kết cả 4 giải Grand Slam. Tay vợt người Italy thắng Zverev ở Australian Open, Alcaraz ở Wimbledon nhưng anh lại thua Alcaraz ở hai trận chung kết Roland Garros, US Open.

Sinner kết thúc năm 2025 với chức vô địch ATP Finals (Ảnh: Getty).

Sinner luôn thể hiện sự áp đảo ở Australian Open, khi anh đã vô địch hai giải đấu gần đây nhất. Giới chuyên môn cũng đánh giá Sinner đang vượt trội so với các đối thủ ở Wimbledon, US Open. Trở ngại lớn nhất của ngôi sao người Italy là Roland Garros, khi anh vẫn ở dưới trình độ Alcaraz trên mặt sân đất nện.

Tuy nhiên, lợi thế của Sinner lại đến từ những khó khăn của Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha mới chia tay HLV Juan Carlos Ferrero sau 6 năm gắn bó. Điều này chắc chắn cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý cũng như quá trình chuẩn bị của Alcaraz trước mùa giải mới.

Australian Open là danh hiệu Grand Slam mà Alcaraz chưa có trong sự nghiệp. Lối đánh biến hóa, phản xạ nhanh của Alcaraz không phát huy được nhiều tác dụng khi thi đấu ở mặt sân cứng tại Melbourne. Năm ngoái, Alcaraz dừng bước ở tứ kết Australian Open sau khi thua Djokovic.

Jannik Sinner được đánh giá là ứng cử viên số một vô địch Australian Open 2026 (diễn ra từ 18/1 đến 1/2) và nếu hoàn thành cú hat-trick vô địch lần thứ ba liên tiếp ở Australia, ngôi sao người Italy sẽ có được đà tâm lý để chinh phục 3 Grand Slam còn lại trong năm 2026.