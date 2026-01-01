FIFA vinh danh bóng đá Việt Nam theo cách đặc biệt

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới 2026, FIFA đã tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt khi dành sự quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Trên trang FIFA World Cup (thuộc quản lý của FIFA), cơ quan này đã đăng tải bài tổng kết năm 2025 đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam.

Trang FIFA World Cup vinh danh năm 2025 thành công của bóng đá Việt Nam (Ảnh: FIFA World Cup).

FIFA đăng tải thông điệp ngắn gọn: “Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam”, cùng với đó là hình ảnh thành công của các đội tuyển Việt Nam trong năm qua. Bài đăng ngay lập tức nhận được hiệu ứng rất lớn với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Trong những bức ảnh mà FIFA đăng tải, người hâm mộ Việt Nam được sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ.

Vào đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2024. Các cầu thủ quây quần ăn mừng bên lá cờ Tổ quốc vô cùng xúc động. FIFA cũng đăng tải khoảnh khắc Xuân Son ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Myanmar ở vòng bảng. Đó là thời khắc đánh dấu bước ngoặt lớn với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực kiên cường, vượt qua thời khắc khó khăn. Thế nhưng, các cô gái của chúng ta chỉ còn cách thiên đường đúng một bước chân khi thất bại trước Philippines trong trận chung kết SEA Games 33 sau loạt sút luân lưu. Đáng chú ý, trong trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã bị từ chối bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy. Bằng không, các cô gái vàng rất có thể đã bước lên đỉnh cao nhất.

Đội U23 Việt Nam ghi dấu ấn mạnh khi giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á trên đất Indonesia vào tháng 7. Sau đó, tới tháng 12, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games trên đất Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 (Ảnh: Hướng Dương).

Đội U17 Việt Nam đã ghi dấu ấn khi hòa Nhật Bản, Australia, UAE ở giải U17 châu Á. Chúng ta chỉ cách tấm vé tham dự World Cup đúng một bước chân khi bị UAE san bằng tỷ số 1-1 ở phút 87. Sang năm 2026, U17 Việt Nam có cơ hội làm lại khi đã vượt qua vòng loại giải U17 châu Á.

Ở môn futsal, đội futsal nữ Việt Nam cũng xuất sắc giành tấm Huy chương vàng SEA Games 33 sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia trong trận chung kết. Chúng ta đã phá vỡ thế thống trị của Thái Lan ở nội dung này.

Với thành tích rực rỡ trong năm 2025, bóng đá Việt Nam sẽ có bệ phóng để tiếp tục vươn tới đỉnh cao mới trong năm 2026. Trong đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự ở giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào ngày 6/1.