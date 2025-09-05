Lionel Messi tuyên bố gây sốc về khả năng tham dự World Cup 2026

Trận thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 vào sáng 5/9 trên sân Monumental (Buenos Aires) là trận đấu chính thức cuối cùng của Messi cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Messi khẳng định chưa chắc tham dự World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Nhiều quan điểm cho rằng Messi vẫn cố gắng thi đấu nốt World Cup 2026 trước khi giải nghệ nhưng ngôi sao 38 tuổi lại gây sốc khi thừa nhận chưa chắc tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Messi chia sẻ với TyC Sports: “Như từng nói, tôi không nghĩ mình sẽ chơi thêm một kỳ World Cup nữa. Ở tuổi này, thật khó để nghĩ ngược lại”.

Anh cho biết mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào thể trạng và phong độ của mình: “Ngày qua ngày, tôi chỉ cố gắng cảm thấy ổn và thành thật với bản thân. Khi khỏe mạnh, tôi tận hưởng bóng đá. Nhưng khi không còn như vậy, tôi không muốn tự ép mình.

Tôi chưa quyết định gì cả. Tôi sẽ cố gắng trải qua từng trận một, kết thúc mùa này, rồi đến giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Khoảng nửa năm nữa, tôi sẽ xem mình cảm thấy thế nào. Hy vọng tôi có thể kết thúc mùa giải Nhà nghề Mỹ thật tốt và có một giai đoạn tập luyện hiệu quả vào đầu năm 2026 rồi sau đó, tôi mới đưa ra quyết định”.

Messi đã nói lời tạm biệt đầy cảm xúc trước khán giả tại Buenos Aires. Anh nói: “Được kết thúc như thế này, trước người hâm mộ của mình là giấc mơ tôi luôn ấp ủ. Nhiều năm qua, tôi đã nhận được nhiều tình cảm ở Barcelona và tôi cũng muốn có được điều đó ở quê nhà.

Messi bật khóc trong trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà cùng đội tuyển Argentina (Ảnh chụp màn hình).

Tôi sẽ giữ lại những khoảnh khắc đẹp với tập thể đã cùng nhau nỗ lực không ngừng. Chúng tôi từng nhiều lần thất bại, cho tới cuối cùng cũng đạt được giấc mơ của mình (vô địch World Cup). Tất cả đều thật tuyệt vời”.

Tiền đạo Lautaro Martinez cũng nói lời tri ân người đàn anh: “Chúng tôi đã trải qua một đêm giàu cảm xúc, một kỷ niệm khó quên. Messi không chỉ là cầu thủ xuất chúng, mà còn là một con người, là thủ lĩnh, là tấm gương cho chúng tôi mỗi ngày”.

Với cú đúp trong trận đấu với Venezuela, Messi lập cú đúp để nâng số bàn thắng cho đội tuyển Argentina lên 114 bàn. Anh vẫn nỗ lực củng cố kỷ lục ghi bàn của mình trong màu áo La Albiceleste.