Cristiano Ronaldo phản ứng khi bị đối thủ chọc tức

Trong trận đấu mở màn đầu năm mới của Al Nassr, Ronaldo đã trải qua 90 phút thi đấu đáng quên trên sân King Abdullah Sport City. Dù thi đấu trọn vẹn cả trận, tiền đạo 40 tuổi tỏ ra thiếu sắc bén khi cả 4 cú dứt điểm đều đi không trúng đích và có tới 8 lần để mất bóng.

Ronaldo có nhiều pha xử lý bóng hỏng ăn trong trận đấu với Al Ahli (Ảnh: Getty).

Dấu ấn lớn nhất của CR7 chỉ dừng lại ở các tình huống không chiến nhưng đều thiếu chính xác. Phút 42, anh bật cao đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Al Amri.

Sang hiệp hai, sự vô duyên tiếp tục đeo bám tiền đạo người Bồ Đào Nha khi anh dứt điểm hỏng ăn ở các phút 78 và 84. Đặc biệt, tình huống đáng tiếc nhất xảy ra ở phút 62 khi Ronaldo khống chế bóng lóng ngóng sau đường kiến tạo của Joao Felix, bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn đối phương.

Với màn trình diễn kém thuyết phục, Sofascore chỉ chấm Ronaldo 6 điểm, thấp thứ hai toàn đội, chỉ xếp trên thủ thành Nawaf Alaqidi (5,9 điểm).

Căng thẳng bùng phát ngay sau tiếng còi mãn cuộc khi một thành viên Ban huấn luyện Al Ahli bất ngờ chạy ngang qua và lớn tiếng hô vang tên "Messi" để trêu chọc Ronaldo.

Trước hành vi khiêu khích này, siêu sao 40 tuổi lập tức định quay sang đáp trả nhưng đã kịp kìm chế khi phát hiện các ống kính máy quay đang hướng về phía mình.

Khoảnh khắc ức chế lộ rõ trên khuôn mặt CR7 nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khắc họa rõ nét một trận đấu đáng quên của chân sút người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ôm đầu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội khiến Al Nassr thua Al Ahli 2-3 ở vòng 12 Saudi Pro League (Ảnh: Getty).

Trận thua này không chỉ khiến Al Nassr đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch mà còn dấy lên những nghi ngại về phong độ của Ronaldo ở những thời điểm then chốt.

Trong bối cảnh áp lực ngày một bủa vây, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào siêu sao người Bồ Đào Nha, người vốn được kỳ vọng là điểm tựa tinh thần và chuyên môn lớn nhất của đội bóng.

Thất bại này khiến Al Nassr chính thức đứt mạch bất bại. Hiện họ vẫn dẫn đầu với 31 điểm nhưng chỉ còn hơn Al Hilal 2 điểm. Nếu Al Hilal giành chiến thắng trước Damac vào ngày 4/1 tới, ngôi đầu bảng sẽ chính thức đổi chủ.