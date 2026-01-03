Quan chức Venezuela cáo buộc Mỹ "bắt cóc" Tổng thống Maduro giữa đêm

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang ở nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna thì bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ.

“Họ đã đánh bom vào đó. Và ở đó, họ đã thực hiện hành vi mà chúng tôi gọi là vụ bắt cóc tổng thống và đệ nhất phu nhân của đất nước chúng tôi”, ông Fernandez nói.

Truyền thống Mỹ cũng dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã bị lực lượng Mỹ "kéo ra khỏi phòng ngủ trong cuộc đột kích". Theo các nguồn tin, ông Maduro và vợ đã bị bắt giữ giữa đêm khi đang ngủ.

Cuộc đột kích, do lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của lục quân Mỹ thực hiện, không gây ra thương vong nào cho phía Mỹ, một quan chức Mỹ xác nhận.

Các phương tiện bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota sau trận tập kích của Mỹ (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Maduro đang trên tàu chiến Mỹ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Tổng thống Maduro và vợ đang ở trên tàu USS Iwo Jima, một trong những tàu chiến của Mỹ đang tuần tra vùng biển Caribe, hướng đến New York.

“Đúng vậy, trên tàu Iwo Jima, họ đang ở trên một con tàu”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Fox News.

“Họ sẽ đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi, và họ đã đi bằng trực thăng trong một chuyến bay thoải mái, tôi chắc chắn họ rất thoải mái”, ông Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói với Fox News rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Maduro cách đây một tuần.

“Chúng tôi đã thảo luận. Thực ra tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy, nhưng tôi nói rằng, ông phải từ bỏ”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông đã theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ Tổng thống Maduro từ một căn phòng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cùng các tướng lĩnh quân đội.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã chứng kiến ​​quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro, bao gồm việc họ phá vỡ những cánh cửa thép. Ông khẳng định đây là một vụ việc “vô cùng phức tạp”.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng vào thời điểm bị bắt giữ, Tổng thống Maduro đang được bảo vệ “rất nghiêm ngặt”, đồng thời xác nhận không có ai thiệt mạng trong chiến dịch đột kích vào một nơi mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là được phòng thủ rất kiên cố.

"Nơi đó giống như một pháo đài vậy. Việc không có ai thiệt mạng là điều đáng kinh ngạc. Tôi phải nói rằng, chúng ta không có ai thiệt mạng, bởi vì một vài người bị trúng đạn, nhưng họ đã trở về và được cho là đang trong tình trạng khá tốt”, Tổng thống Trump nói thêm.

Trực thăng Mỹ bị trúng đạn

Ông Trump xác nhận một trực thăng đã bị trúng đạn trong chiến dịch nhưng không có máy bay nào bị mất.

“Chúng tôi không mất máy bay nào. Mọi thứ đều trở về an toàn. Một chiếc bị trúng đạn khá nặng, một trực thăng, nhưng chúng tôi đã lấy lại được nó”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã định tiến hành chiến dịch ở Venezuela vài ngày trước, nhưng thời tiết không lý tưởng.

"Chúng tôi đã định làm điều này 4 ngày trước nhưng thời tiết không thuận lợi. Và rồi đột nhiên thời tiết trở nên tốt hơn và chúng tôi quyết định hành động”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói rằng Mỹ có “số lượng khổng lồ” máy bay sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả trực thăng và máy bay chiến đấu.

Theo ông Trump, ông Maduro đã cố gắng đàm phán “vào phút cuối”.

“Ông ấy đã cố gắng đàm phán vào phút cuối. Nhưng tôi nói: “Không, chúng ta không thể làm vậy””, Tổng thống Trump nói với Fox News.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Bà Bondi xác nhận Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Nam New York.

Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro vào giữa tháng 12.

Một quan chức cho biết, kế hoạch đã bị gián đoạn bởi các yếu tố khác, bao gồm thời tiết và quyết định của Tổng thống Trump tấn công Nigeria vào dịp Giáng sinh.

Trong cuộc trao đổi với Fox News, Tổng thống Trump ám chỉ rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ Venezuela nếu họ đứng về phía Tổng thống Maduro.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "tham gia rất mạnh mẽ" vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela sau chiến dịch quân sự.

“Chúng ta có những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, lớn nhất, vĩ đại nhất, và chúng ta sẽ tham gia rất nhiều vào đó”, ông Trump cho biết.

Các quan chức cấp cao của Venezuela đã chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ là hành vi xâm phạm chủ quyền. Nga và nhiều nước cũng lên án hành động quân sự của Mỹ cũng như việc Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã điện đàm với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ông Lavrov “bày tỏ sự đoàn kết vững chắc với người dân Venezuela trước hành động vũ trang” của Mỹ và cho biết Moscow sẽ “tiếp tục ủng hộ” chính phủ Caracas.