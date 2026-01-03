Ronaldo không ghi bàn, Al Nassr nhận thất bại đầu tiên mùa giải này

Al Nassr đặt mục tiêu chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân của Al Ahli. Bên cạnh Ronaldo, đội hình xuất phát của Al Nassr có hai ngôi sao tấn công khác là Coman và Joao Felix.

Ivan Toney lập cú đúp vào lưới Al Nassr (Ảnh: Getty).

Al Ahli là đội nhập cuộc tốt hơn và phút thứ 7, Ivan Toney mở tỷ số trận đấu sau một pha dứt điểm quyết đoán. Tới phút 20, cựu cầu thủ Premier League phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm uy lực, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Al Nassr buộc phải dồn đội hình lên tấn công và ở phút 31, thủ môn Al Sanbi mắc sai lầm khi cản phá cú sút xa của trung vệ Al Amri. Cú dứt điểm của cầu thủ Al Nassr không quá khó nhưng anh lại để bóng chui tọt qua tay, giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và ở phút 44, từ một tình huống đá phạt góc, Al Amri hoàn tất cú đúp, gỡ hòa 2-2 cho đội khách Al Nassr. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số cân bằng và Al Nassr tự tin về cơ hội chiến thắng.

Mặc dù vậy trong hiệp 2, sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ khiến Al Nassr trả giá. Từ tình huống đá phạt ở phút 55, Ivan Toney kiến tạo để trung vệ Demiral lập công, đưa Al Ahli vươn lên dẫn 3-2.

Cristiano Ronaldo nhạt nhòa trong ngày Al Nassr nhận thất bại (Ảnh: Getty).

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Ronaldo cùng các ngôi sao Felix, Coman hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá mành lưới Al Ahli. Trận đấu trên sân King Abdullah Sports City khép lại bằng 2 chiếc thẻ đỏ của Majrashi (Al Ahli) và Boushal (Al Nassr) do lỗi xô xát.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về Al Ahli, đây là thất bại đầu tiên ở mùa giải này của Ronaldo và đồng đội. Sau 10 trận toàn thắng, Al Nassr có dấu hiệu hụt hơi, họ hòa Al Ettifaq 2-2 cách đây một tuần và tiếp tục thất bại trước Al Ahli.

Al Nassr (31 điểm/12 trận) đối diện nguy cơ mất vị trí đầu bảng Saudi Pro League vào tay Al Hilal (29 điểm/11 trận), thậm chí họ có thể bị đội xếp thứ 3 Al Taawoun (28 điểm/11 trận) cân bằng về điểm số.

Đội hình thi đấu

Al Ahli: Al Sanbi, Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi (Yousef 81'), Al Buraikan, Al Johani (Al Muwallad 90'), Atangana, Galeno, Toney, Matheus Goncalves (Al Shamat 77').

Bàn thắng: Toney (7', 20'), Demiral (55').

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghannam (Bu Washl 46'), Al Amri (Al Hassan 90'), Inigo Martinez, Al Nasser (Yahya 46'), Wesley (Al Khaibari 64'), Brozovic, Angelo (Ghareeb 86'), Coman, Ronaldo, Joao Felix.

Bàn thắng: Al Amri (31', 44').