Chuyên gia châu Âu: “Lứa U23 Việt Nam còn nhiều yếu tố phải cải thiện”

U23 Việt Nam vừa khép lại hành trình ở giải U23 châu Á với vị trí thứ ba sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc. Đó là thành tích đáng khen với đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia bóng đá Jernej Kamensek cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn nhiều yếu tố cải thiện, để vươn lên trở thành những nhân tố quan trọng ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần cao trong suốt giải đấu

U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba ở giải U23 châu Á. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận đấu vừa qua?

- Tôi nghĩ rằng trước trận đấu này, đa số mọi người đều không kỳ vọng vào một kết quả như vậy. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm rất tốt. Đây là một màn trình diễn tập thể xuất sắc, khi ai cũng thi đấu vượt quá khả năng thường thấy của bản thân. Một kết quả tuyệt vời. Một tinh thần làm việc tập thể rất đáng khen ngợi.

U23 Việt Nam đã trải qua hành trình đáng khen ngợi (Ảnh: AFC).

So với trận gặp U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu khác hoàn toàn ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Theo ông, có phải đội bóng của HLV Kim Sang Sik thường chơi hay hơn khi gặp đối thủ mạnh?

- Tôi cho rằng điều này đã được U23 Việt Nam thể hiện trong suốt giải đấu (ngoại trừ hiệp hai trận gặp U23 Trung Quốc). Điều đó cho thấy đội bóng này đã định hình được lối chơi cũng như tâm lý. Họ có những thủ lĩnh rõ ràng, mỗi người đều hiểu rõ vai trò của mình và cùng nhau chiến đấu không hề sợ hãi.

Liên tiếp trong hai trận đấu, U23 Việt Nam đã chịu hai tấm thẻ đỏ của Lý Đức (trước U23 Trung Quốc) và Đình Bắc (trước U23 Hàn Quốc). Ông cho rằng các cầu thủ Việt Nam gặp vấn đề tâm lý không?

Điều đó không phải là vấn đề tâm lý. Đây là mức độ phát triển và văn hóa bóng đá. Tất cả chúng ta đều biết rằng, chỉ cách đây 1-2 thế hệ, việc sử dụng những pha vào bóng rất rắn, thậm chí trái luật (dẫn đến thẻ đỏ) ở V-League và bóng đá Việt Nam là điều hoàn toàn bình thường.

Đó là một phần trong văn hóa bóng đá Việt Nam trước đây. Phần lớn những người đang huấn luyện cầu thủ trẻ hiện nay từng là một phần của văn hóa đó. Vì vậy, việc những tình huống như vậy vẫn xuất hiện ở các cầu thủ Việt Nam hiện tại là điều dễ hiểu.

Những cựu cầu thủ và HLV này chính là thần tượng và người thầy của các thế hệ mới. Tuy nhiên, vấn đề này đã được nhìn nhận nghiêm túc trong vài năm gần đây và đang dần được cải thiện.

Dần dần, những pha phạm lỗi thô bạo hay các tình huống chơi xấu sẽ không còn là một phần trong văn hóa và quá trình phát triển bóng đá Việt Nam nữa.

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhiều HLV cơ sở (entry-level coaches), nhằm đảm bảo rằng vấn đề này được xử lý ngay từ giai đoạn đầu và được định hướng phát triển đúng đắn.

Tấm thẻ đỏ của Đình Bắc là vấn đề cố hữu của bóng đá Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Ông đánh giá thế nào về hành trình của U23 Việt Nam xuyên suốt giải đấu? Điểm mạnh và điểm yếu của đội bóng là gì?

- Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam đã khiến phần lớn mọi người phải bất ngờ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là họ đã chứng minh rằng mình là một tập thể vững chắc, gồm những cầu thủ có kỷ luật và biết làm việc cùng nhau. Đây chính là điểm mạnh lớn nhất của họ, lối chơi tập thể.

Ở chiều ngược lại, nếu nhìn vào một số thống kê, chúng ta vẫn có thể thấy rằng đội bóng còn thiếu những cá nhân ngôi sao thực thụ, những người có thể làm thay đổi cục diện hoặc các con số thống kê.

Trong bối cảnh một giải đấu ngắn hạn, những đội bóng thiên về tập thể như vậy hoàn toàn có thể trở thành “câu chuyện cổ tích”. Và lần này, điều đó đã phát huy hiệu quả.

Đình Bắc và các đồng đội còn nhiều yếu tố phải cải thiện

Đình Bắc ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt trong trận gặp U23 Hàn Quốc. Ông cho rằng tiền đạo của CLB Công an Hà Nội là cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này không?

- Tôi nghĩ là không. Đình Bắc vẫn là một cầu thủ giàu tiềm năng, nhưng còn rất xa để trở thành cầu thủ toàn diện nhất của V-League hay bóng đá Việt Nam. Có những cầu thủ khác có đẳng cấp tổng thể cao hơn.

Tuy nhiên, cậu ấy là một cầu thủ tiềm năng. Tôi sẽ so sánh cậu ấy với Quang Hải sau giải đấu năm 2018. Điều cực kỳ quan trọng lúc này là những bước đi tiếp theo của cậu ấy trong 1-3 năm tới, để có thể phát triển lên đỉnh cao nhất.

Nếu không nhận được sự tư vấn và định hướng đúng đắn, cậu ấy có thể chỉ dừng lại ở mức “một tài năng lớn”. Chúng ta đều biết câu chuyện của Quang Hải và tôi hy vọng Đình Bắc cũng sẽ rút ra được bài học từ đó.

Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm trong sự nghiệp của cậu ấy, quyết định việc có thể vươn tới những đẳng cấp cao nhất hay không. Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng cơ hội để trở thành cầu thủ hay nhất Việt Nam của Đình Bắc đang ở mức 60-40.

U23 Việt Nam có tiềm năng trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia nếu phát triển đúng hướng (Ảnh: AFC).

Theo ông, thế hệ U23 Việt Nam hiện tại đã sẵn sàng đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia hay chưa?

- Ở bất kỳ quốc gia bóng đá phát triển nào, phần lớn những cầu thủ xuất sắc nhất của đội U23 này nên là thành viên của đội tuyển quốc gia. Ít nhất là 5 cầu thủ, nếu không muốn nói là nhiều hơn, để giúp họ tích lũy kinh nghiệm quý giá.

Việc xây dựng một đội bóng cần có thời gian. Người hâm mộ Việt Nam thường mắc sai lầm khi đánh giá bóng đá dựa trên tên tuổi cá nhân, thay vì nhìn vào bức tranh tổng thể của lối chơi tập thể.

Có những cầu thủ rất xuất sắc về mặt cá nhân, nhưng không phù hợp để trở thành một phần của đội bóng nào đó hoặc một hệ thống chiến thuật cụ thể. Nhiều đội tuyển bắt đầu xây dựng bộ khung từ rất sớm, ngay ở các cấp độ U16/U18, sau đó bổ sung thêm những cầu thủ nở muộn để hoàn thiện đội hình.

Cuối cùng, bóng đá luôn là môn thể thao của tập thể, đặc biệt là với những quốc gia đang phát triển về bóng đá như Việt Nam hoặc các quốc gia tương tự.

Nhìn vào màn trình diễn của U23 Việt Nam ở giải đấu này, ông có tin rằng bóng đá Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á hay chưa?

- Điều này không mới với tôi. Tôi đã nhìn thấy tiềm năng thực sự của bóng đá Việt Nam từ 16 năm trước, khi tôi chứng kiến Trọng Hoàng ở tuổi 20 thi đấu. Ngay lập tức, tôi hiểu rằng vấn đề nằm ở sự thiếu hụt hạ tầng phù hợp và kiến thức huấn luyện.

Hiện nay, tất cả những yếu tố đó đang dần được cải thiện, vì vậy việc khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và các đội bóng mạnh dần được thu hẹp. Điều đó hoàn toàn bình thường. Theo quan điểm cá nhân, quá trình này hoàn toàn có thể diễn ra nhanh hơn, nhưng xét trong bối cảnh văn hóa thể thao Việt Nam, thì đây là con đường khả thi duy nhất ở thời điểm hiện tại.

Khoảng cách của bóng đá Việt Nam và các đội bóng mạnh ở châu Á ngày càng thu hẹp (Ảnh: AFC).

Tôi thực sự hy vọng sẽ có thêm những bước phát triển thực chất trong thời gian tới. Cụ thể, tôi mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ cử đội U21 tham dự AFF Cup, SEA Games dành cho đội U19. Đồng thời, bóng đá Việt Nam sẽ có 3.000-5.000 HLV cơ sở có chứng chỉ AFC hạng C.

Tôi cũng hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ ngừng so sánh mình với các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á, để chấp nhận thách thức từ những đội bóng hàng đầu châu Á. Điều đó hoàn toàn khả thi, chỉ cần đi đúng con đường phát triển chuyên nghiệp, với tốc độ phù hợp.

Tất cả những điều này sẽ tạo ra một thế hệ sao trẻ tiềm năng mới, giúp bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hy vọng rằng những người làm bóng đá sẽ đưa ra các quyết định đúng đắn vào thời điểm mang tính bước ngoặt này.

Chúc bóng đá Việt Nam mọi điều tốt đẹp nhất.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!