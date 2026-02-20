Chủ tịch Kim Jong-un ca ngợi loạt thành tựu đột phá của Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 19/2 (Ảnh: Reuters).

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 đã đã khai mạc vào ngày 19/2. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên, được tổ chức 5 năm một lần để đánh giá các thành tựu, đề ra các mục tiêu chính sách mới và có thể điều chỉnh nhân sự cấp cao.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã đạt được “những thành tựu đáng kể” trong 5 năm qua về chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và ngoại giao, tăng cường khả năng tự lực tự cường.

Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố nền kinh tế Triều Tiên đã vượt qua khó khăn và đặt nền móng cho sự phát triển kể từ sau Đại hội đảng vào năm 2021.

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã tạo ra “bước ngoặt” trong quan hệ với các nước và cục diện địa chính trị toàn cầu.

"Chúng ta cũng đã củng cố vững chắc vị thế quốc tế của đất nước, tạo ra sự thay đổi lớn trong trật tự chính trị toàn cầu và các mối quan hệ ảnh hưởng đến đất nước chúng ta", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày 19/2 (Ảnh: Reuters).

Theo ông Kim Jong-un, “mọi thứ đã thay đổi về cơ bản trong 5 năm qua”.

"Các điều kiện và môi trường thuận lợi cho nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội mạnh mẽ hơn của chúng ta cũng đã được tạo ra", lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Ông Kim Jong-un cũng nói rằng đại hội lần này phải xây dựng một cách kỹ lưỡng và khoa học các kế hoạch và dự án cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời tăng cường năng lực lãnh đạo để chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch đó.

Ông Kim Jong-un không đề cập đến quan hệ với Mỹ hay nước láng giềng Hàn Quốc trong bài phát biểu, và cũng không nhắc đến nỗ lực phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Trước mắt, đảng phải thực hiện những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách: thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và chuyển đổi mọi mặt đời sống xã hội trong nước càng nhanh càng tốt”, Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố.

Đại hội có sự tham dự của 5.000 đảng viên, dự kiến thông qua các mục tiêu và kế hoạch mới trong các lĩnh vực trong 5 năm tới.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, nền kinh tế Triều Tiên đã trải qua đợt suy giảm lớn nhất trong 23 năm vào năm 2020 do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt, các biện pháp phong tỏa do đại dịch Covid-19 và thời tiết xấu.

Tuy nhiên, Triều Tiên gần đây đã có những dấu hiệu phục hồi và nền kinh tế đã tăng trưởng 3,7% trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất trong 8 năm, được hỗ trợ bởi việc mở rộng quan hệ kinh tế với Nga, theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.