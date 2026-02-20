Alcaraz ngược dòng ngoạn mục, Sinner bị loại ở tứ kết Qatar Open 2026

Alcaraz đối đầu Khachanov trong trận đấu không hề dễ dàng, Ở set 1, hai bên đã phải đối diện với loạt tie-break căng thẳng và Khachanov thi đấu ấn tượng hơn để thắng 7-6 ở set đấu này. Tuy nhiên sang set 2, Alcaraz chơi thăng hoa, anh giành được 1 break-point và kết thúc set đấu với chiến thắng 6-4.

Alcaraz tiến vào bán kết, sáng cửa vô địch Qatar Open 2026 (Ảnh: ATP).

Sang set 3, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha có tới 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Khachanov để thắng 6-3. Ngược dòng thắng Khachanov với tỷ số 6-7, 6-4, 6-3, Alcaraz tiến vào bán kết Qatar Open 2026.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là tay vợt người Nga Andrey Rublev, người đã thắng Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-3, 7-6 ở tứ kết. Trận bán kết giữa Alcaraz và Rublev sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 20/2.

Ở trận tứ kết với Jakub Mensik, Jannik Sinner đã đối mặt với thử thách lớn. Ở set 1, Mensik cứu tổng cộng 4 break-point để giữ game giao bóng thứ ba. Sau đó, tay vợt người CH Séc thắng 5 trong 7 điểm cuối ở loạt tie-break và khép lại set đấu bằng chiến thắng 7-6.

Jannik Sinner chia tay Qatar Open 2026 ở tứ kết (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Mensik mắc ba lỗi giao bóng kép, trong đó có hai lỗi dẫn tới việc bị bẻ game ở game thứ 6. Jannik Sinner thi đấu tập trung, anh thắng liền 4 game khi tỷ số đang là 2-2 và khép lại set đấu với chiến thắng 6-2.

Ở set 3 quyết định, tay vợt người CH Séc chơi chủ động mỗi khi có cơ hội làm chủ điểm số, giành break ngay game mở màn và kết thúc set quyết định với chiến thắng 6-3. Đánh bại Sinner với tỷ số 7-6, 2-6, 6-3 sau 2 tiếng 12 phút, Jakub Mensik ghi danh vào bán kết Qatar Open 2026.

Đối thủ tiếp theo của Mensik là tay vợt người Pháp Arthur Fils, người đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 6-3, 6-3 ở tứ kết. Trận bán kết giữa Jakub Mensik và Arthur Fils sẽ diễn ra vào 00h40 ngày 21/2.