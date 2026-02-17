HLV Mano Polking lên tiếng khi CLB CAHN bị xử thua trận lượt đi cúp châu Á

Cho dù CLB CAHN Hà Nội đã thắng Tampines Rovers 4-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) ngày 11/2, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), nhưng do CLB CAHN sử dụng cầu thủ sai quy định của AFC, nên họ bị xử thua 0-3.

HLV Mano Polking quyết tâm đánh bại CLB Tampines Rovers (Ảnh: CLB CAHN).

Quy định này là các cầu thủ nếu nhận thẻ vàng ở 3 trận khác nhau trước đó, sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Theo quy định này, 2 cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves China của CLB CAHN đã nhận đủ 3 thẻ vàng, trận đấu họ bị treo giò chính là trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers.

Tuy nhiên, AFC không thông báo với CLB CAHN, mà buộc các đội bóng tự kiểm tra, Stefan Mauk và China xuất hiện trong trận lượt đi nói trên, và CAHN bị phạt vì vi phạm quy định.

HLV Mano Polking lên tiếng về điều này: “Chúng tôi không đổ lỗi cho ai cả, chúng tôi không phủ nhận lỗi của mình, nhưng tôi không thích những chuyện như thế này. Nếu AFC biết về những cầu thủ có khả năng bị treo giò của chúng tôi, họ hãy lên tiếng”.

Quang Hải (thứ 2 từ phải sang) khẳng định CLB CAHN sẽ thể hiện bản lĩnh của người Việt Nam trước hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CLB CAHN).

“Nếu một ai đó ở AFC lên tiếng với chúng tôi rằng có những trường hợp cần kiểm tra, mọi chuyện đã rất khác. Đây là bài học rất lớn của chúng tôi. Dù vậy, những chuyện như thế này hoàn toàn có thể tránh được. Bóng đá xứng đáng được bảo vệ tốt hơn”, HLV Mano Polking tốt hơn.

Do đã bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên ở trận lượt về, để san bằng tỷ số, rồi tính đến chuyện giành quyền đi tiếp. Trận lượt về diễn ra vào 19h15 ngày 18/2, trên sân Jalan Besar tại Singapore.

Trước giờ bóng lăn, tiền vệ đội trưởng Quang Hải của CLB CAHN thể hiện quyết tâm chiến thắng: “Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Các thành viên của CLB CAHN sẽ thể hiện bản lĩnh của con người Việt Nam, quyết tâm vượt khó”.

Đồng quan điểm với Quang Hải, HLV Mano Polking cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại CLB Tampines Rovers, tìm kiếm vé vào tứ kết.

Về phía tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Rogerio Alves China, do đã bị treo giò ở trận lượt đi, nên ở trận lượt về ngày 18/2, họ đủ điều kiện để thi đấu trên đất Singapore.