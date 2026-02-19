Báo Singapore: "Tampines Rovers may mắn vượt qua CLB Công an Hà Nội"

Ngày 11/2, CLB CAHN từng đánh bại Tampines Rovers đến 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026. Tuy nhiên, ngày 17/2, AFC xử CLB CAHN thua 0-3 trong trận đấu này.

CLB CAHN bị loại nghiệt ngã ở vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (Ảnh: CLB CAHN).

Nguyên nhân là đội bóng thuộc V-League sử dụng hai cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves China, trong bối cảnh hai cầu thủ này đã bị “treo giò”. Vấn đề là AFC không chủ động thông báo danh sách cầu thủ bị treo giò cho các đội bóng có liên quan, họ để cho các CLB tự kiểm tra.

Ở trận lượt về tối 18/2, CLB CAHN thua tiếp Tampines Rovers 1-3 và bị loại. Tờ The Straits Times của Singapore lên tiếng: “Mới tuần trước, CLB CAHN từng đánh bại Tampines Rovers đến 4-0 ở Hà Nội”.

Nhưng với việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đảo ngược kết quả trận lượt đi, trao chiến thắng 3-0 cho Tampines Rovers, do CLB CAHN sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện, Tampines Rovers mới có tiền đề để giành chiến thắng 3-1 ngày 18/2. Đội bóng Singapore vào tứ kết với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận”, The Straits Times viết thêm.

Báo Singapore thừa nhận Tampines Rovers may mắn đánh bại CLB CAHN (Ảnh: The Straits Times).

Tờ The Straits Times của đảo quốc sư tử nhận định chuyện Tampines Rovers loại được CLB CAHN là điều hết sức khó khăn, vì đội bóng đến từ V-League là đội rất mạnh.

Tờ báo này chia sẻ: “HLV tạm quyền của Tampines Rovers Robert Eziakor, mô tả trận đấu này rất căng thẳng. Ông ấy hé lộ rằng ông ấy đã rút kinh nghiệm từ những lần gặp mặt CLB CAHN trước đó”.

“Còn HLV Mano Polking của CLB CAHN nói rằng việc buộc phải vượt qua tỷ số bị xử thua 0-3 sau trận lượt đi, trở thành nhiệm vụ rất khó khăn với CLB CAHN. Việc chinh phục 3 bàn dẫn trước đồng nghĩa với chuyện phải tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc của Tampines Rovers.

Với sự kết hợp giữa may mắn ngoài sân cỏ và tinh thần thi đấu đáng khen ở trong sân, hành trình của Tampines Rovers ở Cúp C2 châu Á mùa này vẫn tiếp tục”, vẫn là những dòng được viết trên tờ The Straits Times.