HLV tuyển Thái Lan tuyên bố: “Cầu thủ của tôi tài năng hơn U23 Việt Nam”

U23 Việt Nam vừa thi đấu thành công ở giải U23 châu Á khi giành vị trí thứ ba chung cuộc sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Phát biểu trên tờ AIS Play Sports, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, Anthony Hudson đã lên tiếng chúc mừng U23 Việt Nam.

HLV Hudson cho rằng cầu thủ trẻ của Thái Lan tài năng hơn U23 Việt Nam (Ảnh: AIS).

Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh cho biết: “Trước hết, xin chúc mừng đội U23 Việt Nam đã giành hạng ba tại giải vô địch U23 châu Á. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, tôi tin rằng nhiều cầu thủ trẻ của chúng tôi vẫn có tiềm năng tốt hơn họ (U23 Việt Nam), dựa trên những gì tôi đã trực tiếp theo dõi qua các trận đấu khác nhau”.

Bên cạnh đó, HLV Hudson lên tiếng cho rằng sự xuất hiện của nhiều cầu thủ ngoại khiến cho các cầu thủ Thái Lan không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Ông nói thêm: “Nhiều CLB ở Thái Lan sử dụng cầu thủ nước ngoài nhiều hơn cầu thủ Thái Lan vì muốn nâng tầm đội bóng để thi đấu tại các cúp châu Á.

Cá nhân tôi cho rằng, nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan ngồi trên ghế dự bị thậm chí còn có năng lực tốt hơn một số cầu thủ ngoại. Tôi nhìn thấy điều đó nhưng tôi không thể đi thuyết phục hay thay đổi suy nghĩ của các CLB.

U23 Thái Lan từng thất bại trước U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Tôi không thể nói với tất cả các HLV nước ngoài rằng cầu thủ Thái Lan này giỏi hơn cầu thủ ngoại. Tôi chỉ nói những gì mình chứng kiến. Tôi đánh giá cao tiềm năng của các cầu thủ Thái Lan.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vấn đề này có thể sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng tôi (đội tuyển Thái Lan). Tôi tin tưởng rằng, với những cầu thủ hiện có, chúng tôi đủ khả năng giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027”.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang xếp thứ hai ở bảng D với cùng 12 điểm như Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ này để giành tấm vé duy nhất tham dự giải đấu châu Á.