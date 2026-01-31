Thắng áp đảo chân sút Trung Quốc, Đình Bắc nhận danh hiệu thứ hai của AFC
(Dân trí) - Đình Bắc đã được vinh danh ở giải Bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu với các đối thủ.
Hôm qua (30/1), Đình Bắc vừa giành chiến thắng ở giải “Cầu thủ ấn tượng nhất” giải U23 châu Á với số lượng bình chọn áp đảo so với phần còn lại. Tới hôm nay (31/1), chân sút của U23 Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở giải “Bàn thắng đẹp nhất” giải U23 châu Á cũng với sự áp đảo.
Đình Bắc được vinh danh với bàn thắng đánh đầu ngược vào lưới U23 UAE ở vòng 1/8 giải đấu. Người xếp thứ hai là chân sút Trung Quốc Xiang Yuwang với 27,38% phiếu. Cầu thủ của U23 Trung Quốc đã để lại ấn tượng với tình hình độc diễn qua ba cầu thủ U23 Việt Nam và ghi bàn ở vòng bán kết.
Các ứng viên còn lại như Ali Azaizeh (Jordan), Mansoor Al Menhali (UAE), Baek Ga-on (Hàn Quốc) hay Kosei Ogura (Nhật Bản) đều có tỷ lệ rất thấp.
Việc Đình Bắc được vinh danh ở hai giải thưởng của AFC chỉ trong hai ngày (đều do CĐV bình chọn) cho thấy sức hút của tiền đạo người Nghệ An. Anh thực sự là hiện tượng ở giải U23 châu Á khi đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.
Điều đó giúp Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành giải thưởng này.
