Thắng áp đảo chân sút Trung Quốc, Đình Bắc nhận danh hiệu thứ hai của AFC

U23 Việt Nam 2-1 U23 UAE: Đình Bắc đánh đầu ghi bàn

Hôm qua (30/1), Đình Bắc vừa giành chiến thắng ở giải “Cầu thủ ấn tượng nhất” giải U23 châu Á với số lượng bình chọn áp đảo so với phần còn lại. Tới hôm nay (31/1), chân sút của U23 Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở giải “Bàn thắng đẹp nhất” giải U23 châu Á cũng với sự áp đảo.

Đình Bắc được vinh danh với bàn thắng đánh đầu ngược vào lưới U23 UAE ở vòng 1/8 giải đấu. Người xếp thứ hai là chân sút Trung Quốc Xiang Yuwang với 27,38% phiếu. Cầu thủ của U23 Trung Quốc đã để lại ấn tượng với tình hình độc diễn qua ba cầu thủ U23 Việt Nam và ghi bàn ở vòng bán kết.

Đình Bắc nhận hai danh hiệu từ AFC chỉ trong vòng hai ngày (Ảnh: AFC).

Các ứng viên còn lại như Ali Azaizeh (Jordan), Mansoor Al Menhali (UAE), Baek Ga-on (Hàn Quốc) hay Kosei Ogura (Nhật Bản) đều có tỷ lệ rất thấp.

Việc Đình Bắc được vinh danh ở hai giải thưởng của AFC chỉ trong hai ngày (đều do CĐV bình chọn) cho thấy sức hút của tiền đạo người Nghệ An. Anh thực sự là hiện tượng ở giải U23 châu Á khi đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Điều đó giúp Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành giải thưởng này.

Kết quả bình chọn cuối cùng ở giải Bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).