Thắng áp đảo chân sút Trung Quốc, Đình Bắc nhận danh hiệu thứ hai của AFC

H. Long
(Dân trí) - Đình Bắc đã được vinh danh ở giải Bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu với các đối thủ.

U23 Việt Nam 2-1 U23 UAE: Đình Bắc đánh đầu ghi bàn

Hôm qua (30/1), Đình Bắc vừa giành chiến thắng ở giải “Cầu thủ ấn tượng nhất” giải U23 châu Á với số lượng bình chọn áp đảo so với phần còn lại. Tới hôm nay (31/1), chân sút của U23 Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở giải “Bàn thắng đẹp nhất” giải U23 châu Á cũng với sự áp đảo.

Đình Bắc được vinh danh với bàn thắng đánh đầu ngược vào lưới U23 UAE ở vòng 1/8 giải đấu. Người xếp thứ hai là chân sút Trung Quốc Xiang Yuwang với 27,38% phiếu. Cầu thủ của U23 Trung Quốc đã để lại ấn tượng với tình hình độc diễn qua ba cầu thủ U23 Việt Nam và ghi bàn ở vòng bán kết.

Thắng áp đảo chân sút Trung Quốc, Đình Bắc nhận danh hiệu thứ hai của AFC - 1

Đình Bắc nhận hai danh hiệu từ AFC chỉ trong vòng hai ngày (Ảnh: AFC).

Các ứng viên còn lại như Ali Azaizeh (Jordan), Mansoor Al Menhali (UAE), Baek Ga-on (Hàn Quốc) hay Kosei Ogura (Nhật Bản) đều có tỷ lệ rất thấp.

Việc Đình Bắc được vinh danh ở hai giải thưởng của AFC chỉ trong hai ngày (đều do CĐV bình chọn) cho thấy sức hút của tiền đạo người Nghệ An. Anh thực sự là hiện tượng ở giải U23 châu Á khi đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Điều đó giúp Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành giải thưởng này.

Thắng áp đảo chân sút Trung Quốc, Đình Bắc nhận danh hiệu thứ hai của AFC - 2

Kết quả bình chọn cuối cùng ở giải Bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

