Đình Bắc thất thế trước cầu thủ Trung Quốc trong cuộc đua ở giải U23 châu Á

U23 Việt Nam 2-1 U23 UAE: Đình Bắc đánh đầu ghi bàn

Trước đó, Đình Bắc đã giành danh hiệu Vua phá lưới của giải U23 châu Á 2026. Ngoài ra, anh nằm trong nhóm 10 ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ được yêu thích nhất giải đấu năm nay, được AFC tổ chức cho người hâm mộ bầu chọn.

Đình Bắc liên tục lọt vào các cuộc bầu chọn xuất sắc nhất giải U23 châu Á, do AFC tổ chức (Ảnh: AFC).

Hiện tại, Đình Bắc đứng thứ nhì trong cuộc đua này, xếp sau thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. Trước đó, Đình Bắc từng vươn lên giữ vị trí dẫn đầu, nhưng sau khi lượng người hâm mộ đông đảo của bóng đá Trung Quốc vào tham gia bầu chọn, tỷ lệ phiếu bầu dành cho hai cầu thủ đã đảo ngược.

Hôm qua (28/1), AFC tiếp tục tổ chức một cuộc bình chọn nữa, với Đình Bắc là một trong 6 ứng cử viên. Đó là cuộc bình chọn bàn thắng được yêu thích nhất vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

Bàn thắng được đề cử của Đình Bắc là pha đánh đầu vào lưới U23 UAE, trong trận tứ kết. Trong pha bóng này, Minh Phúc đi bóng bên cánh phải, làm động tác giả loại một hậu vệ UAE. Sau đó, Minh Phúc tạt bóng vào khu vực cấm địa của đối phương.

Đình Bắc tạm xếp dưới thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc ở cuộc bầu chọn cầu thủ được yêu thích nhất (Ảnh chụp màn hình).

Đình Bắc trong tư thế xoay lưng về phía khung thành đối phương, lại bị hậu vệ U23 UAE theo rất sát, nhưng Đình Bắc vẫn có pha đánh đầu ngược khó tin từ khoảng cách gần 10m, đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Các đối thủ còn lại của Đình Bắc trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out có bàn thắng của Ali Azaizeh (U23 Jordan) ghi vào lưới U23 Nhật Bản ở tứ kết, bàn thắng của Mansoor Al Menhali (UAE) ghi vào lưới U23 Việt Nam ở tứ kết, pha ghi bàn của Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc), ghi vào lưới U23 Việt Nam ở bán kết và bàn thắng của Kosei Ogura (U23 Nhật Bản) ghi vào lưới U23 Trung Quốc ở chung kết.

Tính cho đến đầu giờ chiều 29/1, bàn thắng của Xiang Yuwang vẫn là bàn thắng được bình chọn nhiều nhất, bỏ xa bàn thắng Đình Bắc, dù về chất lượng, bàn thắng của Đình Bắc được nhiều người đánh giá đẹp hơn nhiều.

Các cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 30/1. Người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể giúp Đình Bắc có thêm nhiều phiếu bầu trong các cuộc bầu chọn này trên trang chủ của AFC, để giúp ngôi sao của bóng đá Việt Nam lật ngược tình thế trước các cầu thủ của U23 Trung Quốc.