U23 Việt Nam: Chiến thắng gây chấn động và bài học khắc cốt ghi tâm

Chiến thắng chấn động châu Á của U23 Việt Nam

Tối 23/1, cả đất nước Việt Nam sống trong bầu không khí lễ hội. Dù thời điểm kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vào lúc 1h sáng, với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 8-9 độ C, nhưng những con đường ở Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác đã ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng, những tiếng hô vang với niềm tự hào tới ngút trời.

U23 Việt Nam gây chấn động khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

“Tôi không ngạc nhiên về cảnh tượng này. Người dân Việt Nam thực sự yêu bóng đá”, một tài khoản tới từ Indonesia bình luận trên trang ASEAN Football. Không quá khi nói rằng, đối với riêng đất nước Việt Nam, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ tỷ lệ thuận với thành công của nền bóng đá.

Không lâu trước cảnh ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ giữa đêm đông, cả đất nước Việt Nam sống trong những phút lo âu tới cùng cực. Tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam phải chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của U23 Hàn Quốc trong thế 10 người. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc giành chiến thắng 7-6 trước đội bóng xứ kim chi ở loạt sút luân lưu.

Có lẽ, thời điểm Thanh Nhàn thực hiện thành công quả 11m cuối cùng vào lưới U23 Hàn Quốc, nhiều người đã trút đi gánh nặng khủng khiếp. Và khi đó, họ đã không thể kìm nổi niềm hạnh phúc ngập tràn. Niềm vui đã lan tỏa trên khắp đường phố, tạo nên khung cảnh sôi động mà bất kỳ ai cũng muốn đắm chìm trong đó.

CĐV châu Á đã gọi đây là “chiến thắng chấn động châu Á” của U23 Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam mới giành chiến thắng trước Hàn Quốc ở cấp độ U23. Cần nhấn mạnh rằng, U23 Hàn Quốc không hề coi thường trận đấu. Họ đã chiến đấu với tất cả khả năng của mình nhưng không ngăn nổi thất bại.

Vì thế, giới truyền thông xứ kim chi đã gọi trận thua của đội nhà là “vết nhơ” không thể nào xóa bỏ trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Từ đầu giải, U23 Việt Nam đã đánh bại nhiều đối thủ nhưng có lẽ, chỉ tới trận đấu với U23 Hàn Quốc, bản lĩnh của đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt mới phát huy được tác dụng.

Dù chỉ còn 10 người kể từ phút 87, U23 Việt Nam vẫn đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập từ đội bóng hàng đầu châu Á. Thống kê cho thấy, U23 Hàn Quốc đã tung ra tới 32 cú dứt điểm về phía khung thành của U23 Việt Nam. Trong đó, thủ thành Cao Văn Bình đã có 10 tình huống cứu thua.

U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ Bola đã gọi chiến thắng của U23 Việt Nam là “điều phi thường”. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan thậm chí còn không thể tin rằng đoàn quân HLV Kim Sang Sik có thể đánh bại được U23 Hàn Quốc.

Tiếp nối câu chuyện ở giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, trang sử vàng của bóng đá Việt Nam có thể ghi thêm câu chuyện ở Jeddah (Saudi Arabia) năm 2026 để kể lại cho thế hệ sau. Dưới cái nắng ở Trung Đông, những chiến binh trẻ của Việt Nam đã có ba tuần chiến đấu không ngừng nghỉ. Chúng ta đã chiến thắng 5/6 trận đấu và chỉ sảy chân duy nhất ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Như chuyên gia người Hàn Quốc Bae Ji Won thừa nhận: “Điểm mạnh của các đội bóng Việt Nam nằm ở tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và lòng yêu nước nồng nàn”. Điều đó trở thành “vũ khí” nguy hiểm của bóng đá Việt Nam, tiếp nối qua từng thế hệ, giống như dòng chảy xuyên suốt.

Bài học rút ra từ giải U23 châu Á

Nhìn lại hành trình đã qua, bóng đá Việt Nam không chỉ có sự tự hào, mà còn có cả những bài học. Trong đó, vấn đề nổi cộm nhất chính là hai chiếc thẻ đỏ của Lý Đức (trong trận gặp U23 Trung Quốc) và Đình Bắc (ở trận gặp U23 Hàn Quốc).

U23 Việt Nam cần hạn chế tối đa những tình huống nhận thẻ đỏ giống như Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù kết cục của U23 Việt Nam trong hai trận đấu này khác nhau nhưng nó nổi cộm vấn đề chính. Theo chuyên gia Jernej Kamensek, đây là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam, ở nhiều cấp độ khác nhau.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu có phần tự phát và chưa biết cách kiềm chế. Vấn đề không chỉ xuất hiện ở thế hệ này, mà còn xuất hiện ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Không ít lần, các đội tuyển Việt Nam lâm vào thế khó vì những tấm thẻ đỏ hết sức vô duyên.

Cùng chung quan điểm, chuyên gia Bae Ji Won cho rằng bóng đá Việt Nam cần phải khắc phục vấn đề này nếu muốn tiến xa hơn. Ông cho biết: “Các cầu thủ Việt Nam thường có thói quen phạm lỗi, đặc biệt ở giải quốc nội. Đôi khi, họ lặp lại thói quen này khi lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ cần phải ý thức được những pha phạm lỗi không cần thiết của mình sẽ gây tổn hại tới cá nhân và các đồng đội thế nào”.

Đương nhiên, U23 Việt Nam sẽ không thể nào quên thất bại trước U23 Trung Quốc ở vòng bán kết giải U23 châu Á. Theo các chuyên gia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã quá chủ quan và đánh giá sai đối thủ. Điều đó dẫn tới việc đội bóng trở nên bị động và không thể xoay chuyển tình thế trước đòn đánh bất ngờ của đối thủ.

Bài học về sự chuẩn bị trước trận đấu có lẽ sẽ được nhiều cầu thủ trẻ khắc cốt ghi tâm trong chặng đường dài tiếp theo trong sự nghiệp. Họ đều còn khá trẻ và sẽ phải trải qua nhiều trận đấu lớn hơn trong sự nghiệp. Vì thế, trận thua trước U23 Trung Quốc là bài học vô cùng quý giá với những chiến binh trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ đầy tiềm năng (Ảnh: AFC).

Suy cho cùng, chúng ta cần nhìn nhận đúng tính chất của giải U23 châu Á. Đó chỉ là giải trẻ, bước đệm cho tương lai, chứ không phải thước đo cho thành bại của các cầu thủ. Vì thế, việc tung hô quá mức các cầu thủ sau giải đấu là điều không cần thiết. Hãy xem chặng đường vừa qua ở giải U23 châu Á chỉ là màn cọ xát, rèn luyện của các cầu thủ trẻ.

Sau giải đấu này, nhiều thành viên của đội U23 Việt Nam sẽ chia tay cấp độ trẻ. Trước mặt họ là những vũ đài lớn hơn ở V-League, đội tuyển quốc gia. Điều quan trọng, họ luôn cần phải nuôi dưỡng tài năng và động lực để vút bay trong sự nghiệp. Đây là lứa cầu thủ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam nếu phát triển đúng hướng.