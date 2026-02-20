Tứ trấn Thăng Long đông kín du khách tới dâng hương

Chiều 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), khu vực trước đền Bạch Mã (phường Hoàn Kiếm) đông kín người dân và du khách. Dòng người nối dài trên phố Hàng Buồm, nhiều thời điểm gần như không còn khoảng trống.

Mỗi dịp xuân về, người dân Thủ đô và khách thập phương lại tìm đến đền, chùa dâng hương, gửi gắm ước mong về một năm mạnh khỏe, an lành và thuận lợi cho gia đình.

Đền Bạch Mã là một trong bốn điểm thờ tự linh thiêng thuộc "Thăng Long tứ trấn". Tọa lạc ở phía Đông kinh thành xưa, ngôi đền được lập để thờ thần Long Đỗ - vị thần còn được biết đến với tên gọi Tô Lịch giang thần, được suy tôn là thành hoàng của đất Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 8/1, đền Bạch Mã bắt đầu áp dụng việc bán vé vào cửa. Việc kiểm soát lối vào khiến dòng người chờ đợi kéo dài, tạo cảnh đông đúc ngay khu vực cổng đền

Bà Bích Liên (ở phường Đống Đa) cho biết, hai vợ chồng đã ghé đền Kim Liên rồi sang đền Voi Phục, lượng khách không quá đông, việc dâng hương diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên khi tới Đền Bạch Mã, bà không khỏi bất ngờ vì dòng người xếp hàng dài chờ mua vé. Nhiều năm nay gia đình bà vẫn giữ thói quen đi lễ đủ Tứ Trấn vào dịp đầu xuân, coi đó như một cách mở đầu năm mới trọn vẹn.

"Mọi năm cũng đông nhưng không phải đứng chờ lâu như vậy. Thấy ai cũng xếp hàng, tôi mới biết giờ đã thu vé tham quan", bà nói.

Bên cạnh đi lễ, nhiều người vẫn giữ thói quen mua muối đầu năm. Theo quan niệm dân gian, mua muối đầu năm là để cầu mong sự gắn kết, đậm đà và may mắn cho cả năm.

Cùng thời điểm, khu vực lối vào đền Voi Phục (phường Giảng Võ) dòng người nối dài, di chuyển chậm vào bên trong dâng hương đầu năm.

Giữ vai trò trấn giữ phía Tây kinh thành Thăng Long xưa, đền Voi Phục được xây dựng vào năm 1065 dưới triều Lý Thánh Tông. Ngôi đền thờ Linh Lang Đại vương - vị thần bảo hộ vùng đất này, vì thế còn có tên gọi khác là đền Linh Lang.

Nhiều người tới đền đầu năm vừa dâng hương, vừa tham quan, tận hưởng không khí xuân.

Bên trong đền, văn khấn được in và đặt sẵn để người dân thuận tiện sử dụng khi làm lễ.

Tại đền Kim Liên (phường Đống Đa), không khí nhẹ nhàng hơn, người dân thong thả dâng hương, không xảy ra cảnh đông đúc, xếp hàng dài.

Ngôi đền giữ vị trí trấn Nam của kinh thành Thăng Long xưa, thờ Cao Sơn Đại Vương. Thông thường mỗi dịp đầu xuân, nơi đây đón khá đông người đến lễ cầu an.

Các em nhỏ theo chân gia đình, được người lớn nhắc nhở giữ trật tự, chắp tay khấn nguyện, tập làm quen với không khí trang nghiêm.

Việc nhét tiền lẻ vào ban thờ, tượng thờ hay khe cửa trong đền vẫn xuất hiện dịp đầu năm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng sự tôn nghiêm. Nhiều nơi đã đặt hòm công đức, biển nhắc nhở nhưng thói quen này chưa chấm dứt.

Lượng khách tập trung về đền Quán Thánh (phường Ba Đình) tăng mạnh. Khu vực bán vé luôn trong tình trạng đông người, 4 hàng chờ kéo dài trước cổng.

Không ít người cho biết phải đợi khoảng 15 phút mới tới lượt mua vé.

Đền Quán Thánh, còn gọi là đền Trấn Vũ, là ngôi đền giữ vai trò trấn Bắc của kinh thành Thăng Long xưa, nơi đây thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.

Việc tổ chức xếp hàng, bán vé theo lượt giúp kiểm soát lượng khách vào bên trong, hạn chế tình trạng chen chúc.

Giao thông quanh khu vực những ngày này luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ.