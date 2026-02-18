Xem trực tiếp trận Công an Hà Nội gặp Tampines Rovers ở đâu?

Hôm nay (18/2), CLB Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách tới sân của Tampines Rovers trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 cúp C2 châu Á. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất đáng được chú ý.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí đưa tin nhanh nhất về trận đấu này.

Công an Hà Nội bị xử thua trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á vì sử dụng cầu thủ sai luật (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Ở trận lượt đi, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác định đại diện của Việt Nam sử dụng hai cầu thủ không hợp lệ là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

Vì vậy, cuối cùng, CLB Công an Hà Nội đã bị AFC xử thua 0-3. Kết quả này khiến cho đội bóng ngành công an lâm vào thế bất lợi khi phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên ở lượt về mới giành vé đi tiếp.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mano Polking lên tiếng về điều này: “Chúng tôi không đổ lỗi cho ai cả, chúng tôi không phủ nhận lỗi của mình, nhưng tôi không thích những chuyện như thế này. Nếu AFC biết về những cầu thủ có khả năng bị treo giò của chúng tôi, họ hãy lên tiếng.

CLB Công an Hà Nội phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước Tampines Rovers ở lượt về mới giành vé đi tiếp (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Nếu một ai đó ở AFC lên tiếng với chúng tôi rằng có những trường hợp cần kiểm tra, mọi chuyện đã rất khác. Đây là bài học rất lớn của chúng tôi. Dù vậy, những chuyện như thế này hoàn toàn có thể tránh được. Bóng đá xứng đáng được bảo vệ tốt hơn”.

Về phía tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo China, do đã bị treo giò ở trận lượt đi, nên ở trận lượt về ngày 18/2, họ đủ điều kiện để thi đấu trên đất Singapore.

Trong hai trận gặp nhau liên tiếp ở cúp C2 châu Á và cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội đều giành chiến thắng với tỷ số đậm là 6-1 và 4-0. Điều đó mang tới niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam vào khả năng CLB Công an Hà Nội có thể tạo nên màn ngược dòng trong thế khó.

Đội hình dự kiến Tampines Rovers vs Công an Hà Nội

Tampines Rovers: Buhari, Suhaimi, Yamashita, Najeeb, Yoshimoto, Buhagiar, Shahiran, Sumi, Kazama, Kweh, Higashikawa.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Hugo Gomes, Văn Hậu, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, China, Alan, Artur.