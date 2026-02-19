Báo Indonesia: "Bóng đá Việt Nam là hình mẫu của Đông Nam Á"

Mở đầu bài viết, tờ Super Ball nói về thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Tờ báo này bình luận: “Tuyển Việt Nam khởi đầu năm 2025 thành công khi giành chức vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 1.

Các đội bóng Việt Nam thi đấu thành công trong năm 2025 (Ảnh: Getty).

Tới giữa năm, U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á tổ chức ở Indonesia. Ở trận chung kết, họ đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số sít sao 1-0. Ở đấu trường SEA Games, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 3-2 và giành Huy chương vàng.

Chưa dừng lại ở đó, U23 Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại U23 châu Á khi giành hạng ba chung cuộc. Chính chuỗi thành tích này là cơ sở để khẳng định vị thế số một của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, điểm tựa trong thành công của bóng đá Việt Nam đến từ lực lượng cầu thủ nội địa. Dù có sử dụng một số cầu thủ nhập tịch gốc Việt nhưng bóng đá Việt Nam không nhập tịch không ồ ạt như Indonesia và Malaysia”.

Tờ báo của Indonesia đưa ra nhận định: “Trên thực tế, nếu Indonesia và Malaysia không sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và Nam Mỹ, họ sẽ không thể sánh được với đội tuyển Việt Nam dựa trên sức mạnh nội lực.

Việt Nam được xem là quốc gia thận trọng trong chính sách nhập tịch, tương tự Thái Lan. Trong khi đó, Indonesia sở hữu nguồn cầu thủ gốc gác ở nước ngoài khá dồi dào, khiến nhiều cái tên mong muốn được nhập tịch để khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.

Malaysia phụ thuộc khá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch (Ảnh: NST).

Một ví dụ được nhắc đến là Luke Vickery, cầu thủ người Australia được cho là đủ điều kiện và bày tỏ mong muốn nhập tịch Indonesia. Cầu thủ này được truyền thông Australia đánh giá cao về chuyên môn và được cho là đã liên hệ với HLV Jon Herdman.

Trong khi đó, Malaysia bị “ám ảnh” bởi chính sách nhập tịch cầu thủ. Thậm chí, họ bị cáo buộc làm giả hồ sơ nguồn gốc của 7 cầu thủ nước ngoài. Hệ quả, vụ việc trở thành một bê bối lớn của bóng đá Malaysia. Họ đã bị FIFA trừng phạt và hiện đã gửi đơn kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”.

Vào ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau thất bại với tỷ số 0-4 ở lượt đi, “Rồng vàng” phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé tham dự cúp châu Á.