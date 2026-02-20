Trục hạ tầng Đông Bắc TPHCM và dư địa mới cho bất động sản an cư

Thực tế thị trường cho thấy, bất động sản không tăng giá ngẫu nhiên mà gắn chặt với các trục hạ tầng được đầu tư bài bản, nhất là những khu vực có khả năng kết nối nhanh với lõi đô thị.

Tại TPHCM, giai đoạn 2025-2030 được xem là chu kỳ tăng tốc của hạ tầng giao thông khi hàng loạt dự án lớn như các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng và hệ thống giao thông công cộng được triển khai đồng bộ.

Trong bức tranh đó, khu Đông Bắc TPHCM đang nổi lên như một vùng phát triển mới, nơi vừa có nền tảng dân cư hiện hữu, vừa sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Các dự án tại khu Đông Bắc sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Quốc lộ 13 - trục xương sống của đô thị Đông Bắc

Quốc lộ 13 hiện giữ vai trò “xương sống” trong việc kết nối TPHCM với khu vực phía Bắc thành phố, nhất là các khu đô thị và khu công nghiệp tại Thuận An, Thủ Dầu Một. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này không chỉ giúp cải thiện năng lực lưu thông mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị dọc hành lang phát triển.

Nhìn lại Hà Nội, các khu vực dọc theo vành đai 3 hay các trục xuyên tâm đều ghi nhận mức tăng giá trong giai đoạn hạ tầng được hoàn thiện. TPHCM đang bước vào giai đoạn tương tự, với trọng tâm là các tuyến vành đai, cao tốc và giao thông công cộng, trong đó trục Quốc lộ 13 được đánh giá là một trong những khu vực hưởng lợi rõ nét nhờ hội tụ hạ tầng hiện hữu lẫn định hướng phát triển dài hạn.

Bcons NewSky - điểm đến an cư trên trục phát triển Đông Bắc TPHCM

Trong bối cảnh đó, một số dự án an cư trên trục Quốc lộ 13 đang thu hút sự quan tâm của thị trường, trong đó có Bcons NewSky - dự án tọa lạc tại phường Lái Thiêu, nơi cộng đồng dân cư đã phát triển ổn định và nhu cầu an cư luôn ở mức cao.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2, được xem là khu vực hưởng lợi từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TPHCM (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Lợi thế của dự án nằm ở khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm TPHCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời nằm gần định hướng phát triển giao thông công cộng trong tương lai. Vị trí giúp dự án đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của người mua ở, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án đã hiện hữu hệ thống tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các dịch vụ đô thị, tạo nền tảng sống ổn định cho cư dân mà không phải chờ đợi sự hình thành trong tương lai.

An cư gắn với hạ tầng - lựa chọn bền vững của thị trường

Trong bối cảnh TPHCM bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng mới, các dự án nằm trên trục phát triển rõ ràng, gắn với nhu cầu ở thực và khả năng kết nối dài hạn được xem là lựa chọn cho an cư lẫn tích lũy tài sản. Việc thị trường dịch chuyển sự quan tâm từ khu trung tâm sang các khu vực cận trung tâm có hạ tầng hoàn chỉnh cho thấy xu hướng tìm kiếm giá trị bền vững đang ngày càng rõ nét.

Các dự án sở hữu tiện ích nội khu hoàn chỉnh, nằm trên trục hạ tầng phát triển, có tiềm năng thu hút cư dân trong tương lai (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Trên trục Quốc lộ 13, nơi hội tụ hạ tầng hiện hữu, định hướng phát triển giao thông công cộng và cộng đồng dân cư sẵn có, các dự án an cư như Bcons NewSky đang cho thấy sự phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường trong giai đoạn tới.