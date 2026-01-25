Cầu thủ U23 Việt Nam đứng đầu chỉ số đáng kinh ngạc ở giải U23 châu Á

U23 Việt Nam khép lại giải U23 châu Á với thành tích giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đó là thành tích đáng khen ngợi của đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Sau giải đấu, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt về mặt chuyên môn.

Nhật Minh gây ấn tượng ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong đó, trung vệ Nhật Minh nổi lên là gương mặt sáng giá. Theo thống kê từ Fotmob, Nhật Minh là cầu thủ ra sân nhiều nhất giải đấu. Trung vệ sinh năm 2003 đã ra sân trọn vẹn 600 phút ở giải đấu này.

Trong suốt giải đấu, Nhật Minh đã hợp cùng Hiểu Minh và Lý Đức trở thành bộ ba trung vệ chơi cực hay của U23 Việt Nam. Tới trận tranh hạng ba, khi Hiểu Minh và Lý Đức đều vắng mặt, Nhật Minh đã chỉ huy tốt hàng thủ của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Cần phải nói rằng, ở trận đấu này, U23 Hàn Quốc đã chơi hơn người từ phút 87 và tạo ra sức ép khủng khiếp trong hiệp phụ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn đứng vững trong 30 phút hiệp phụ, trước khi đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Sự bền bỉ, ổn định và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao là những phẩm chất giúp Nhật Minh được đánh giá cao. Đó là lý do HLV Kim Sang Sik sử dụng cầu thủ trọn vẹn tất cả thời gian ở giải đấu.

Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất ở giải U23 châu Á (Ảnh: Fotmob).

Xếp thứ hai trong danh sách này là hàng loạt cầu thủ U23 Trung Quốc như Hu Hetao, Li Hao, Peng Xiao cùng với Shin Min Ha của U23 Hàn Quốc. Họ có cùng 570 phút ra sân ở giải đấu.

Trong top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất, U23 Việt Nam còn có hai cái tên khác là Nguyễn Thái Sơn (544 phút) và Khuất Văn Khang (507 phút).

Các cầu thủ Phạm Minh Phúc (486 phút), Phạm Lý Đức (480 phút), Trần Trung Kiên (480 phút) là những cầu thủ ra sân nhiều khác của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.