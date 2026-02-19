Nguyễn Thị Oanh và hành trình lập kỷ lục chưa từng có tại SEA Games 33

VĐV Nguyễn Thị Oanh đã trải qua một năm 2025 thi đấu bùng nổ, đặc biệt là tại SEA Games 33 (Thái Lan) khi cô giành hat-trick huy chương vàng (HCV) ở các nội dung 5.000m, 10.000m, và 3.000m vượt chướng ngại vật. Với thành tích này, cô nâng tổng số HCV SEA Games lên con số 15, chính thức trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử đại hội.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV ở nội dung 5.000m nữ tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tôi còn nhớ khi liên lạc với Nguyễn Thị Oanh trước khi SEA Games 33 khởi tranh, cô gái quê ở Bắc Giang dù đang trong giai đoạn rốt ráo tập luyện với cường độ cao vẫn rất thân thiện cởi mở nhận lời phỏng vấn.

Ở Oanh luôn có sự bình dị, nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ, quyết đoán phi thường trên đường chạy đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt và bền bỉ.

Bí quyết giành HCV là không tự tạo áp lực cho bản thân

Trước khi SEA Games 33 khởi tranh ở Thái Lan vào đầu tháng 12, Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam, đồng thời sẽ chứng kiến VĐV sinh năm 1995 trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam có 5 kỳ liên tiếp giành HCV.

Thế nhưng, Oanh không tự tạo ra cho mình áp lực, mà bình thản tập luyện chăm chỉ để đến với Đại hội Thể thao Đông Nam Á với phong độ tốt nhất có thể.

“Sự quan tâm ủng hộ của mọi người là động lực to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực giành được thêm nhiều thành tích trong khả năng có thể của mình. Sự kỳ vọng của mọi người ít nhiều khiến tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng nhưng cũng xen lẫn niềm tự hào”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ với phóng viên Dân trí trước thềm SEA Games 33.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi tham dự giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh đã giành được 12 HCV SEA Games ở 4 kỳ liên tiếp từ 29 đến 32, trong đó có một lần phá kỷ lục SEA Games.

Năm 2023, Nguyễn Thị Oanh lập dấu ấn là VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành 4 HCV cá nhân tại SEA Games. Trước đó cô gái sinh năm 1995 cũng từng giành được HCV đồng đội ở Beach Games 2016, huy chương đồng Asiad 18 (năm 2018), giành HCV vô địch điền kinh châu Á trong nhà năm 2023.

“Tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, tôi giành được 7 HCV, 1 huy chương bạc (HCB), giữ 4 kỷ lục Đại hội ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m.

Tại các giải vô địch quốc gia, tôi lần đầu tiên đạt được HCV là vào năm 2017 và tôi luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực để bảo vệ và ngày một phát huy những kết quả đó. Sự chăm chỉ khổ luyện giúp tôi tiếp tục giành được 4 HCV ở giải vô địch quốc gia vừa qua.

Tổng cộng tôi đã giành được 39 HCV tại các giải vô địch quốc gia, giữ 5 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, bán marathon và marathon”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ về bộ sưu tập thành tích ấn tượng của mình trước kỳ SEA Games 33 khởi tranh.

Cú hat-trick HCV điền kinh đi vào lịch sử SEA Games

Những nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh một lần nữa được chứng minh tại SEA Games 33, khi cô đã trải qua một giải đấu không thể ấn tượng hơn trong sự nghiệp.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ xứng tầm ở Đông Nam Á khi giành chiến thắng áp đảo với thành tích 16 phút 27,13 giây, đồng thời cũng là tấm HCV SEA Games thứ 5 cô giành được ở nội dung này trong 5 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á liên tiếp, từ 29 đến 33.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ tại Đông Nam Á ở các cự ly sở trường 5.000m và 10.000m (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở nội dung đăng ký thi đấu thứ 2 là 10.000m, chân chạy quê Bắc Ninh tiếp tục về nhất với thành tích 34 phút 27,93 giây, hơn người về nhì là đồng đội Lê Thị Tuyết gần 2 giây và bỏ xa người thứ 3 là VĐV Odekta Elvina Naibaho của Indonesia đến hơn 1 phút (Odekta Elvina Naibaho có thành tích 35 phút 33 giây 23).

Và không có bất ngờ nào xảy ra, khi cô bỏ xa mọi đối thủ để về nhất nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13,74 giây.

Cú hat-trick của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33 đồng thời giúp cô lập dấu mốc lịch sử khi trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giành được nhiều HCV nhất qua các kỳ SEA Games, phá kỷ lục trước đó do đàn chị Nguyễn Thị Huyền (13 HCV) nắm giữ. Nguyễn Thị Oanh cũng trở thành một trong ba VĐV đoạt nhiều HCV điền kinh nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

“Đối với tôi thì mỗi tấm huy chương đều là những sự cố gắng, chăm chỉ vượt qua khó khăn, thử thách nên tôi luôn trân trọng chúng bất kể tấm huy chương đó có màu gì.

Mỗi tấm huy chương, thậm chí ngay cả những lần thất bại không giành được huy chương cũng đều giúp tôi nhìn lại quá trình nỗ lực của mình, trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, động viên của mọi người đã dành cho tôi”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ về thành quả lao động miệt mài của mình với phóng viên Dân trí.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà Oanh mang lại cho điền kinh Việt Nam vượt xa số huy chương cô giành được. Giống như huyền thoại bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên hay đàn chị Nguyễn Thị Huyền, cô gái sinh năm 1995 là minh chứng sống động cho triết lý tưởng như đơn giản: thể thao đỉnh cao không chỉ cần tài năng, mà cần sự bền bỉ đến mức ngoan cường.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi mình bảo vệ thành công 3 tấm HCV tại SEA Games 33. Mỗi kỳ SEA Games đều là những kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi. Đặc biệt khi thi đấu trên đất Thái Lan, tôi nhận được rất nhiều sự cổ vũ của các VĐV Việt Nam trên đất nước bạn.

Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi và các VĐV khác cùng nỗ lực giành huy chương. Tôi thật tự hào và xúc động khi thấy mọi người luôn dõi theo hỗ trợ, giúp đỡ động viên mình”, Nguyễn Thị Oanh khiêm tốn nói thêm về động lực giúp cô giành hat-trick HCV.