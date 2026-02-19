Phản ứng của HLV Mikel Arteta khi Arsenal mất chiến thắng trước Wolves

Arsenal hòa đội bét bảng, nguy cơ bị Man City đuổi kịp

"Rất khó chấp nhận", HLV Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng lớn khi Arsenal bị đội bóng cuối bảng Wolves cầm hòa 2-2 dù trước đó đã dẫn trước 2 bàn ở trận đấu diễn ra trên sân Molineux rạng sáng 19/2 (giờ Việt Nam).

Buyako Saka mở tỷ số cho Arsenal chỉ sau 5 phút bóng lăn và lợi thế tiếp tục được nới rộng khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt ở phút 56. Nhưng Wolves đã đáp trả chỉ 5 phút sau đó nhờ bàn thắng của Hugo Bueno, tạo nên một hiệp 2 đầy căng thẳng cho đội khách.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng khi đội nhà bị thủng lưới ở phút bù giờ 90+4 (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà tiếp tục tấn công và sự kiên trì của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ 90+4 khi cầu thủ trẻ Tom Edozie dứt điểm khiến Ricardo Calafiori đá phản lưới nhà, qua đó ấn định trận hòa 2-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã rất tức giận và cho rằng đội bóng của ông đã không đạt phong độ tốt.

"Trong hiệp 2, chúng tôi đã không thi đấu đúng với năng lực và không thể hiện được phong độ cần thiết để giành chiến thắng trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Tốt hơn hết là đừng phán xét, chúng tôi đều quá thất vọng về chuyện này. Arsenal phải chấp nhận điều đó vì chúng tôi xứng đáng với điều đó. Khi bị cảm xúc chi phối, rất dễ nói ra những điều có thể gây tổn hại cho đội. Ai cũng muốn cống hiến hết mình.

Bạn phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Hôm nay, vào phút cuối, chúng tôi đã phải trả giá. Chúng tôi phải làm những việc cơ bản tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã làm", HLV Arteta tuyên bố.

Nỗi thất vọng của HLV Mikel Arteta sau khi Arsenal bị đội bóng cuối bảng Wolves cầm hòa (Ảnh: Getty).

Nhà cầm quân 43 tuổi cũng trả lời lý do tại sao Arsenal không tận dụng tối đa lợi thế khi nắm giữ thế trận áp đảo: "Hôm nay chúng tôi cần chấp nhận điều đó. Chúng tôi cần tự phê bình bản thân vì tạo ra thế trận chưa đủ tốt.

Thực tế là trong giải đấu, Arsenal đã không duy trì được phong độ ổn định trong vài tháng qua. Chúng tôi phải nỗ lực hơn. Khi gặp khó khăn, chúng tôi phải thể hiện mình khao khát chiến thắng đến mức nào và mình giỏi giang ra sao. Chúng tôi phải đứng lên".

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tiền đạo Buyako Saka cũng chỉ trích gay gắt đội bóng của mình. Anh chia sẻ với chương trình Match of the Day: “Thất vọng. Không còn gì để nói thêm. Có sự khác biệt lớn giữa lối chơi của chúng tôi trong hiệp 1 và hiệp 2.

Arsenal đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình và phải trả giá cho điều đó. Đã đến lúc tập trung vào bản thân, nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện hiệu suất, điều đó nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Nếu Man City đánh bại Newcastle ở trận đấu diễn ra ngày 22/2 tới đây, họ có thể thu hẹp khoảng cách ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm, trước khi "Pháo thủ" thi đấu trận derby Bắc London mang tính quyết định với đối thủ Tottenham cùng ngày.