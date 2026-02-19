Arsenal lập kỷ lục tệ hại, nguy cơ mất chức vô địch Premier League

Làm khách trên sân Molineux của Wolves ở trận đấu sớm thuộc vòng 27 Premier League, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã mở tỷ số chỉ sau 5 phút bóng lăn nhờ công của Bukayo Saka.

Và "Pháo thủ" tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt ở phút 56.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng khi để Wolves ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+4 (Ảnh: Getty).

Nhưng Wolves đã đáp trả chỉ 5 phút sau đó nhờ bàn thắng của Hugo Bueno, tạo nên một hiệp 2 đầy căng thẳng cho đội khách.

Đội chủ nhà tiếp tục tấn công và sự kiên trì của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ 90+4 khi cầu thủ trẻ Tom Edozie ghi bàn gỡ hòa ấn định tỷ số chung cuộc 2-2.

Kết quả này khiến Arsenal hiện chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Man City 5 điểm , trong khi The Citizens vẫn thi đấu ít hơn một trận. Đáng chú ý, Arsenal và Man City vẫn chưa đối đầu với nhau, điều đó có nghĩa là chức vô địch hoàn toàn có thể do Man City tự quyết.

Đây là một kết quả tệ hại nữa đối với đội bóng của HLV Mikel Arteta, đồng thời họ cũng lập nên một kỷ lục mới. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, một đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng để mất lợi thế dẫn trước từ hai bàn trở lên trước một đối thủ đang nằm trong khu vực xuống hạng.

Arsenal có nguy cơ bị Man City đuổi kịp trên bảng xếp hạng Premier League (Ảnh: Getty).

Wolves đã chìm sâu trong khu vực xuống hạng trong phần lớn mùa giải. Đội bóng của HLV Rob Edwards chỉ giành được 10 điểm sau 27 trận đấu Premier League mùa này, trong đó họ chỉ có một chiến thắng và tới 19 trận thua ở giải đấu hàng đầu.

Đội bóng của Edwards chỉ ghi được 18 bàn thắng (con số thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh) và để thủng lưới tới 50 bàn.