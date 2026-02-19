FIFA công khai con số phũ phàng, dập tắt hy vọng của Malaysia?

Mới đây, FIFA đã công bố báo cáo thường niên về các vụ kháng cáo ở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến bóng đá trong năm 2025. Trong đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nêu rõ: “Trong năm 2025, có tổng cộng 73 đơn kháng cáo chống lại các phán quyết của FIFA được đệ trình lên CAS.

Cơ hội kháng cáo thành công của Malaysia ở CAS là cực thấp (Ảnh: Getty).

Trong đó 59 vụ (chiếm 81%) đã giữ nguyên quyết định của FIFA, bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần kháng cáo. 8 trường hợp (11%) hủy bỏ quyết định kháng cáo hoặc chuyển lại vấn đề cho cơ quan FIFA có liên quan. Chỉ có 6 vụ việc (8%) CAS tác động tới án phạt của FIFA”.

Với thông số mà FIFA đưa ra, có thể thấy tỷ lệ kháng cáo thất bại của Malaysia ở CAS lên tới hơn 90%. Vì vậy, giới chuyên môn nhận định khả năng thành công của Malaysia khi kháng cáo lên CAS, hòng lật ngược quyết định của FIFA gần như không có.

Thực tế, FIFA đã nắm trong tay bằng chứng xác thực về việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, quê hương của ông bà các cầu thủ này không ở Malaysia, mà ở châu Âu hoặc Nam Mỹ.

FIFA nắm trong tay bằng chứng xác đáng cho rằng FAM đã làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Thời điểm hiện tại, nỗ lực kháng cáo lên CAS giúp 7 cầu thủ nói trên tạm thời được hoãn án phạt và trở lại thi đấu. Nhưng phía CAS cũng khẳng định việc hoãn án không ảnh hưởng đến quá trình xem xét vụ việc.

Dự kiến, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 26/2. Sau thời điểm ấy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ nghiên cứu hồ sơ, trước khi đưa ra án phạt với Malaysia. Nhiều khả năng, họ sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.