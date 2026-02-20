Báo Malaysia chỉ ra dấu hiệu đội nhà thua kiện FIFA

Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: “Sự im lặng khác thường của Harimau Malaya trước cuộc đụng độ với đội tuyển Việt Nam. Tiếng gầm của những chú hổ dường như đã biến mất”.

“Các tài khoản mạng xã hội (của đội tuyển Malaysia và của Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đều không có thông tin cập nhật về quá trình tập luyện của đội tuyển Malaysia. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc Harimau Malaya không thể xác nhận đợt tập trung gần nhất sắp tới của họ.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) gần như không có thông tin chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới đây (Ảnh: AFP).

Sự im lặng này xảy ra sau khi có lệnh trừng phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces, vì tội làm giả hồ sơ”, New Straits Times viết thêm.

Đội tuyển Malaysia sẽ có trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Về lý thuyết, đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng F, đồng nghĩa với chiếc vé vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á năm sau.

Theo quan điểm của truyền thông Malaysia, với tính chất quan trọng của trận đấu nói trên, đây lẽ ra phải là thời điểm các đội phải chuẩn bị rầm rộ, truyền thông mạnh mẽ cho trận đấu. Dù vậy, đội tuyển Malaysia lại im lặng toàn diện.

Tờ New Straits Times chia sẻ: “Trái ngược với đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều”.

Báo Malaysia không loại trừ khả năng đội nhà bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: T.H).

“HLV Kim Sang Sik có thể bổ sung nhân sự, đủ sức thay đổi chất lượng của hàng phòng ngự, tuyến giữa và cả hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu sắp diễn ra sẽ là trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội”, tờ báo nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia nhấn mạnh.

Đặc biệt, tờ New Straits Times cũng không loại trừ khả năng FAM và đội tuyển Malaysia sẽ thua kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Tờ báo này thẳng thắn thừa nhận viễn cảnh xấu cho bóng đá Malaysia, rằng đội bóng có biệt danh Harimau Malaya có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam.

New Straits Times viết: “Tùy thuộc vào phán quyết của CAS và AFC mà trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 sẽ là trận đấu định đoạt vé đi tiếp của đôi bên, hay chỉ là một trận thủ tục. Malaysia tạm dẫn đầu bảng F với 15 điểm, sau 5 trận toàn thắng".

"Đội tuyển Việt Nam xếp nhì bảng, với 12 điểm. Tuy nhiên, những chiến thắng trước đó của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025) và Nepal (ngày 25/3/2025) có thể bị hủy bỏ, do Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện để ra sân (trong trường hợp họ thua kiện)”, New Straits Times bày tỏ.