Vì sao VNeID được xem là “xương sống” cho quá trình chuyển đổi số quốc gia?

Trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam, ứng dụng VNeID nổi lên như một trong những trụ cột quan trọng nhất, định hướng lại cách công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tiếp cận dịch vụ công, giao dịch và định danh điện tử.

Tính đến đầu năm 2025, độ phủ sóng của VNeID đã chạm đến các ngõ ngách của đời sống xã hội, trở thành công cụ không thể thiếu trong điện thoại thông minh của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Đến năm 2025, VNeID không còn đơn thuần là ứng dụng định danh điện tử và ví giấy tờ điện tử như ban đầu, mà đã trở thành “chìa khóa số” tích hợp đa dịch vụ, góp phần hiện thực hóa chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Từ “Ví giấy tờ” đến Hệ sinh thái số toàn diện, trở thành “xương sống” cho quá trình chuyển đổi số

Nếu như trong giai đoạn 2022-2023 là thời điểm VNeID tập trung vào việc số hóa các giấy tờ tùy thân cơ bản như Căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe hay thẻ bảo hiểm y tế… thì năm 2025 đánh dấu một bước nhảy vọt về tính năng tích hợp và tính hiệu quả khi ứng dụng thực tế.

Giờ đây, VNeID đã trở thành một nền tảng giao dịch hành chính và dân sự toàn diện. Khái niệm “một chạm” được hiện thực hóa tối đa nhờ sự hỗ trợ của VNeID. Người dân đã có thể thực hiện đăng ký cư trú, công chứng giấy tờ, yêu cầu cấp đổi bằng lái xe, sang tên đổi chủ phương tiện… trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhờ VNeID mà không cần đến bất kỳ cơ quan “một cửa” nào, giúp hoàn tất thủ tục từ xa chỉ với một tài khoản định danh duy nhất.

Người dân có thể làm thủ tục hàng không thông qua ứng dụng VNeID trên smartphone, thay vì dùng giấy tờ truyền thống (Ảnh: Nam Anh).

Vai trò của VNeID trong chuyển đổi số càng nổi bật khi ứng dụng giúp kết nối liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Cơ sở dữ liệu dân cư đã kết nối với nhiều bộ ngành và địa phương, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý hành chính mà còn thúc đẩy kinh tế số.

Với cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, VNeID trở thành bộ lọc hiệu quả cho các giao dịch thương mại điện tử và tài chính ngân hàng, giúp ngăn chặn hiệu quả nạn lừa đảo trực tuyến và tài khoản ngân hàng "rác". Các sàn thương mại điện tử cũng bắt đầu yêu cầu xác thực tài khoản người bán hàng thông qua ứng dụng VNeID, giúp làm sạch môi trường kinh doanh trực tuyến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Công an, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có 107 triệu dữ liệu công dân, kết nối với 15 bộ ngành và 34 địa phương, tiếp nhận 2,1 tỷ lượt yêu cầu xác thực. Ứng dụng VNeID hiện có 67 triệu tài khoản định danh điện tử, tích hợp 50 tiện ích.

Từ những thành công và hiệu quả hiện tại, Bộ Công an đã đề xuất nâng cấp VNeID thành “siêu nền tảng số quốc gia”, trở thành điểm truy cập duy nhất, mang lại trải nghiệm liền mạch, thay vì người dân phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ.

Những thách thức trước khi VNeID có thể trở thành “siêu nền tảng số quốc gia”

Hiện nay, VNeID đã có thể so sánh với SingPass của Singapore hay Aadhaar của Ấn Độ - những hệ thống định danh số điển hình trên thế giới. Nếu Singapore sử dụng SingPass để truy cập hơn 400 dịch vụ công và tư, còn Ấn Độ phục vụ hơn một tỷ dân với Aadhaar, thì VNeID đang đi đúng hướng trở thành nền tảng trung tâm trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, VNeID vẫn chưa thực sự trở thành “siêu nền tảng” vì người dân vẫn phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau cho từng dịch vụ, chẳng hạn ứng dụng VSSID cho bảo hiểm y tế, VNeTraffic để quản lý phương tiện giao thông cá nhân, eTax Mobile để quản lý thuế… chưa có trải nghiệm liền mạch.

VNeID giúp người dùng thực hiện các thủ tục hành chính công dễ dàng ngay tại nhà, chẳng hạn đổi bằng lái xe, đăng ký tạm trú tạm vắng... (Ảnh: Đình Nam).

Để khắc phục hạn chế này cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị để xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu mở, giúp nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia, tích hợp đầy đủ các tính năng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Những điểm mạnh giúp VNeID có thể phát triển thành một “siêu ứng dụng quốc gia” nằm ở các yếu tố: dữ liệu dân cư chính xác và đồng bộ, chính sách nhất quán của Chính phủ và đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Sự kết hợp này không chỉ mang lại tiện ích và minh bạch, mà còn giúp xóa nhòa khoảng cách giữa người dân và chính quyền, giữa thành thị và nông thôn trong việc tiếp cận các dịch vụ công ích.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của VNeID trong quá trình chuyển đổi số. VNeID đã vượt xa vai trò của một ứng dụng định danh điện tử đơn thuần, mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tương lai về một xã hội không giấy tờ, dịch vụ công đơn giản, nhanh chóng… đang hiện hữu rõ nét. Trong bức tranh đó, mỗi chiếc smartphone có cài đặt VNeID được xem như “tấm hộ chiếu” để mỗi người dân bước vào kỷ nguyên số.